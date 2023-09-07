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Доллар в банках и обменниках подорожал: курс валют на 7 сентября

7 сентября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 7 сентября – доллар в банках и обменниках подорожал
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал официальный курс валют на 7 сентября. Согласно ему, евро в покупке повысился на три копейки, стоит 39,26 грн/евро, доллар не изменился — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара и евро 7 сентября

По данным регулятора, цена евровалюты в продаже — 39,64 грн/евро (+0,02), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке валюта США подорожала: в среднем стоит 37,84 грн. В покупке — 37,30 грн (+0,06), в продаже — 37,98 (+0,06). Евро стоит в покупке 40,20 (-0,06) грн, в продаже — 41,11 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,10 грн (+0,05) — 37,70 грн (+0,05);
  • УкрСиббанк — 37,25 грн (+0,05) — 37,95 грн;
  • Ощадбанк — 37,25 грн (-0,15) — 38,25 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,25 грн — 38,05 грн;
  • Sense bank — 37,45 грн (+0,15) — 37,90 грн (+0,10);
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн (+0,15) — 38,15 грн (+0,15).

Курс валют в обменниках

В обменниках 7 сентября доллар стоит: в покупке — 37,80 грн (+0,10), в продаже — 37,85 грн (+0,05). Евро в покупке — 40,70 грн (+0,01), в продаже — 40,95 (-0,05).

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Больше о валюте

Напомним, Новини.LIVE выясняли причины поведения украинской валюты и попытались спрогнозировать судьбу гривны до конца года и на следующий год.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.

 

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