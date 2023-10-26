Лікарняні в Україні — кому нараховують виплати у 100% зарплати

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) назвав обсяг допомоги з тимчасової непрацездатності, який нараховують українцям. Зокрема, розповів, хто має право на виплати у 100% від розміру середньої зарплати.

Про це йдеться на порталі ПФУ.

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Відповідні виплати регулює стаття 17 закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Згідно з нею, обсяг допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованих осіб прив'язаний до страхового стажу і нараховується так:

50% середньої зарплатні (доходу) — для застрахованих осіб з страховим стажем до трьох років;

60% середньої зарплати — для застрахованих осіб із страховим стажем від 3 до 5 років;

70% середньої зарплати — для застрахованих осіб із страховим стажем від 5 до 8 років.

Хто має право на виплати у 100% від зарплати

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, на 100% середньої зарплати (доходу) можуть розраховувати виключно ті застраховані громадяни, стаж яких становить щонайменше вісім років.

Також 100% середньої зарплатні отримують:

застраховані особи, віднесені до першої-третьої категорій громадян, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської аварії;

один із батьків або особа, яка їх замінює, які здійснюють догляд за хворою дитиною (до 14 років), котра постраждала внаслідок Чорнобильської аварії;

ветерани війни, учасники Революції Гідності та члени родин загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць країни;

особи, зараховані до жертв нацистських переслідувань;

донори, які мають право на пільги;

особи, які реабілітовані згідно із законом "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Крім того, у ПФУ зауважують, що працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, котрі є застрахованими особами, виплати здійснюють незалежно від стажу у розмірі суми зарплати (доходу), з якої були сплачені страхові внески.

При цьому сума допомоги (включно з доглядом за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) у розрахунку на місяць не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, з якої були сплачені страхові внески.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб на правомірність отримання виплат, втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.

Також ми писали, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.