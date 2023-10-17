Допомога ВПО — переселенці масово втрачають виплати

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

В Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат, втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович, інформує Forbes.

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Детальніше про позбавлення виплат ВПО

За словами очільниці відомства, перевірки ВПО активізувалися після того, як в серпні були внесені зміни у законодавство про право на виплати. Йдеться, зокрема, про позбавлення виплат через перебування за кордоном більш ніж 30 днів без поважних причин (лікування, відрядження тощо).

За результатом моніторингу, виявили близько 112 тисяч таких осіб.

"Для бюджету — це зменшення видатків орієнтовно на 400 млн на місяць... Наразі така верифікація відбувається постійно" — наголосила Жолнович.

Окрім того, відбуваються перевірки людей, які повернулися на місця свого постійного проживання — 12 тисяч людей позбавили виплат. Ще 9,5 тисяч осіб, яким нараховували виплати, виявилися померлими. У 9,8 тис. випадках люди хитрували, отримуючи виплати одразу в кількох громадах.

Також виявили людей, які були заможні. Таких налічується близько 250 осіб — здійснили операції на суму більш 100 тис. грн. Ще 80 осіб купували квартири та земельні ділянки на більш 100 тис. грн і при цьому отримували державну допомогу.

"Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн", — пояснила міністр причини скасування виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вимога сплати аліментів поширюється на військовослужбовців. При цьому, за оновленим законодавством, розраховують суму коштів не лише із заробітної плати.

Окремим категоріям громадян Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття. Тепер вони отримуватимуть від 1500 до 2500 грн.

Також ми писали, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.