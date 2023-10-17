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Украинцев массово лишают госпомощи: что говорят в Минсоцполитики

17 октября 2023 13:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь ВПЛ — переселенцы массово теряют выплаты
Пожилая женщина. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат, лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, информирует Forbes.

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Подробнее о лишении выплат ВПЛ

По словам главы ведомства, проверки ВПЛ активизировались после того, как в августе были внесены изменения в законодательство о праве на выплаты. Речь идет, в частности, о лишении выплат из-за пребывания за границей более 30 дней без уважительных причин (лечения, командировки и т.п.).

По результатам мониторинга обнаружили около 112 тысяч таких лиц.

"Для бюджета — это уменьшение расходов ориентировочно на 400 млн в месяц... Пока такая верификация происходит постоянно", — подчеркнула Жолнович.

Кроме того, проходят проверки вернувшихся на места своего постоянного проживания людей — 12 тысяч человек лишили выплат. Еще 9,5 тысячи человек, которым начисляли выплаты, оказались умершими. В 9,8 тыс. случаях люди хитрили, получая выплаты сразу в нескольких общинах.

Также обнаружили людей, которые были состоятельны. Таких насчитывается около 250 человек — совершили операции на сумму более 100 тыс. грн. Еще 80 человек покупали квартиры и земельные участки на более чем 100 тыс. грн и при этом получали государственную помощь.

"Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн", — объяснила министр причины отмены выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине требование уплаты алиментов распространяется на военнослужащих. При этом по обновленному законодательству рассчитывают сумму средств не только из заработной платы.

Отдельным категориям граждан Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Теперь они будут получать от 1500 до 2500 грн.

Также мы писали, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

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