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Кто имеет право на больничные в 100% зарплаты — объяснение ПФУ

26 октября 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Больничные в Украине — кому начисляют выплаты в 100% зарплаты
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назвал объем пособия по временной нетрудоспособности, который насчитывают украинцам. В частности рассказал, кто имеет право на выплаты в 100% от размера средней зарплаты.

Об этом говорится на портале ПФУ.

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Соответствующие выплаты регулирует статья 17 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Согласно ей, объем пособия по временной нетрудоспособности застрахованных лиц привязан к страховому стажу и начисляется так:

  • 50% средней зарплаты (дохода) — для застрахованных лиц со страховым стажем до трех лет;
  • 60% средней зарплаты — для застрахованных лиц со страховым стажем от 3 до 5 лет;
  • 70% средней зарплаты — для застрахованных лиц со страховым стажем от 5 до 8 лет.

Кто имеет право на выплаты в 100% от зарплаты

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, на 100% средней зарплаты (дохода) могут рассчитывать исключительно те застрахованные граждане, стаж которых составляет не менее восьми лет.

Также 100% средней зарплаты получают:

  • застрахованные лица, отнесенные к первой-третьей категориям граждан, пострадавших в результате Чернобыльской аварии;
  • один из родителей или лицо, которое их заменяет, осуществляющих уход за больным ребенком (до 14 лет), пострадавшим в результате Чернобыльской аварии;
  • ветераны войны, участники Революции Достоинства и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц страны;
  • лица, отнесенные к жертвам нацистских преследований;
  • доноры, имеющие право на льготы;
  • лица, реабилитированные согласно закону "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Кроме того, в ПФУ отмечают, что работникам или гиг-специалистам резидента "Дія Сіті", являющиеся застрахованными лицами, выплаты осуществляют независимо от стажа в размере суммы зарплаты (дохода), из которой были уплачены страховые взносы.

При этом сумма пособия (включая уход за больным ребенком или больным членом семьи) в расчете на месяц не может превышать максимальную величину базы начисления единого взноса, с которой были уплачены страховые взносы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц на правомерность получения выплат потеряли пособие более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.

Также мы писали, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут просмотрены и унифицированы.

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