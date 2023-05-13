Допомога молодим батькам у 2023 році

Допомога для мам і тат у 2023. Фото: Pexels

Усі українці незалежно від рівня доходів і статусу можуть отримати допомогу при народженні дитини. У 2023 році політика соцвиплат для молодих батьків не змінилася, оскільки допомога на новонароджених зазвичай зростає разом із прожитковим мінімумом.

Нещодавно про те, на яку допомогу мають право молоді батьки, написали rbc.ua.

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Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" українські сім'ї можуть розраховувати на допомогу в розмірі 41 280 гривень. Однак важливо зазначити, що не вся сума виплачується одразу. Після народження дитини батьки отримають 10 320 гривень, а потім їм протягом 36 місяців виплачуватимуть ще по 860 гривень. Виплати на другу дитину залишаються такими ж, як і на першу. Важливо зазначити, що документи для отримання виплат повинні бути оформлені протягом року з моменту народження дитини.

Окрім допомоги на дітей, існують також пільги, які можуть отримувати жінки. Наприклад, якщо жінка не працює у зв’язку з вагітністю та пологами й перебуває на обліку в Центрі зайнятості, вона отримуватиме 671 грн на місяць. Матері-одиначки можуть отримати матеріальну допомогу в різному розмірі залежно від віку дитини. Для дітей до шести років це 2 272 грн, для дітей 6-18 років — 2 833 грн, а для дітей 18-23 років (якщо дитина продовжує навчання) — 2 684 грн.

Щодо аліментів, то для дітей до шести років це — 1 136 грн, для дітей 6-18 років —1 416,50 грн, для дітей 18-23 років (якщо дитина продовжує навчання) — 1 342 грн.

Як оформити допомогу на дитину?

Для оформлення допомоги варто скористатися додатком "Дія". Слід авторизуватися та зайти в розділ "єМалятко", ввести дату народження та походження дитини й надати інформацію про батьків дитини. Після пологів на телефон матері прийде номер телефону медичної установи, який необхідно вказати при оплаті в "Акції". Далі батьки можуть вибрати послугу "Оформлення допомоги при народженні дитини", вказати, кому будуть надходити кошти, визначити спосіб отримання грошей (поштою або на картку), а також ввести номер поштового відділення або реквізити рахунку.

Важливо зазначити, що виплати припиняються у разі позбавлення пільговика батьківських прав, відібрання дитини у одержувача допомоги без позбавлення батьківських прав, тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, звільнення опікуна від своїх повноважень. стосовно конкретної дитини, або якщо одержувач не забезпечує дитині належних умов для її повноцінного утримання та виховання.

Раніше ми також писали про те, що за оцінками МОН близько 15 мільйонів українців потребуватимуть допомоги психолога.

Також ми розповіли про те, що Мінсоцполітики анонсували виплати.