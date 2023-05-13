Помощь молодым родителям в 2023 году

Помощь для мам и пап в 2023. Фото: Pexels

Все украинцы, независимо от уровня доходов и статуса, могут получить помощь при рождении ребенка. В 2023 году политика соцвыплат для молодых родителей не изменилась, поскольку пособие на новорожденных обычно растет вместе с прожиточным минимумом.

Недавно о том, на какую помощь имеют право молодые родители, написали rbc.ua.

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Согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", украинские семьи могут рассчитывать на помощь в размере 41 280 грн. Однако важно отметить, что не вся сумма выплачивается сразу. После рождения ребенка родители получат 10320 грн, а затем им в течение 36 месяцев выплатят еще по 860 грн. Выплаты на второго ребенка остаются такими же, как и на первого. Важно отметить, что документы для получения выплат должны быть оформлены в течение года с момента рождения ребенка.

Кроме пособия на детей, существуют также льготы, которые могут получать женщины. Например, если женщина не работает из-за беременности и родов и состоит на учете в Центре занятости, она будет получать 671 грн в месяц. Матери-одиночки могут получить материальную помощь в разном размере в зависимости от возраста ребенка. Для детей до шести лет это 2 272 грн., для детей 6-18 лет — 2 833 грн, а для детей 18-23 лет (если ребенок продолжает обучение) — 2 684 грн.

Что касается алиментов, то для детей до шести лет это — 1 136 грн, для детей 6-18 лет — 1 416,50 грн, для детей 18-23 лет (если ребенок продолжает обучение) — 1 342 грн.

Как оформить пособие на ребенка?

Для оформления помощи следует воспользоваться приложением "Дія". Следует авторизоваться и зайти в раздел "еМалятко", ввести дату рождения и предоставить информацию о родителях ребенка. После родов на телефон матери придет номер телефона медицинского учреждения, который необходимо указать при оплате "Акции". Далее родители могут выбрать услугу "Оформление пособия при рождении ребенка", указать, кому будут поступать средства, определить способ получения денег (по почте или на карточку), а также ввести номер почтового отделения или реквизиты счета.

Важно отметить, что выплаты прекращаются при лишении льготника родительских прав, отнятии ребенка у получателя без лишения родительских прав, временного устройства ребенка на полное государственное содержание, освобождения опекуна от своих полномочий в отношении конкретного ребенка или если получатель не обеспечивает ребенку надлежащих условий для его полноценного содержания и воспитания.

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