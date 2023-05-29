Фальшиві гроші: як розпізнати підробку
Останнім часом в Україні зменшилася кількість фальшивих грошей. Очевидно, дається взнаки війна в країні. Втім у Національному банку України попереджають, що отримати підробні купюри таки реально.
В НБУ кажуть, що найчастіше підробляють купюри номіналом у 500 гривень.
Як перевірити справжність грошей
Насамперед, справжніть банкноти можна перевірити на дотик.
"Так перевіряється банкнотний папір та рельєфність окремих зображень з лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку", — пояснюють в Нацбанку.
- Фальшивки часто відрізняються кольором від оригіналу.
- Також часто відсутні водяні знаки, оптично змінні фарби, захисні стрічки і рельєфні зображення.
Якщо розглядати справжню купюру проти світла, можна побачити багатобарвний портрет історичної постаті, який повторює зображення надруковане на лицьовій стороні банкноти. Також там є зображення цифрового номіналу або ж графічний знак гривні, які можливо побачити, тільки якщо дивитися на світло.
До того ж, у справжніх банкнотах є приховане зображення ― номінал купюри, розміщений у верхньому кутку.
У Національному банку кажуть, що також є так званий наскрізний елемент, тобто зображення, виконане в одному місці зі зворотної та лицьової сторін банкноти. Якщо ми дивимось на світло, то воно складається в єдиний малюнок.
Нагадаємо, в Україні кмітливі спритники вигадують нові схеми, як виманити у довірливих людей гроші. З однією з таких схем "познайомилася" користувачка соцмережі Світлана Ноговіціна. Вона повідомила, що спочатку шахраї телефонували, пропонували долучитися до якоїсь дивної схеми, потім надіслали повідомлення, що нібито вона виграла гроші.