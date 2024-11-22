Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 22 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею Києва під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 22 листопада, повідомили синоптики. Буде хмарно. Уночі у східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень по всій території України, крім південного сходу та сходу, помірний сніг та дощ, на Закарпатті значні опади. У західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Про це в четвер, 21 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак уночі на сході та заході, а вдень і на решті території його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях триматиметься в межах -1...-6 °С, а вдень буде -1...+4 °С. На решті територій нічна температура становитиме -3..+2 °С, а в денна — +2...+7 °С, на півдні країни — +8...+13 °С. У Карпатах уночі помірний сніг, удень значний снігопад і хуртовина. Температура вночі +6...+11 °С, а день 0...-5 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно. Уночі без опадів, удень мокрий сніг і дощ. Швидкість південного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до -1...-6 °С, а вдень потеплішає до +1...+4 °С.

Небезпечні метеорологічні явища в Києві та на Київщині

Уночі на дорогах утвориться ожеледиця, а пориви вітра становитимуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта опадів

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 22 листопада сніг, а подекуди дощ, пройдуть на заході, півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні без опадів. Особливістю дня стане сильний вітер.

Температура вночі становитиме 0...-5 °С. Удень буде 0...+4 °С, а на півдні +4...+9 °С.

У Києві очікується мокрий сніг, увечері можливий дощ. Будуть сильні пориви вітру. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 0...-2 °С, а вдень піднімуться до +4 °С.

Нагадаємо, протягом дня 21 листопада в Одесі не вщухав дощ. А от у північних районах області, зокрема в Подільську та Балті, випав сніг.

Також чимало снігу випало в ніч проти 21 листопада в Києві. Аби запобігти виникненню ожеледиці, на дорогах працювали комунальні служби.