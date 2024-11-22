Прогноз погоды в Украине на пятницу, 22 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице Киева во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 22 ноября, сообщили синоптики. Будет облачно. Ночью в восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье, а днем по всей территории Украины, кроме юго-востока и востока, умеренный снег и дождь, на Закарпатье осадки. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако ночью на востоке и западе, а днем и на остальной территории его порывы местами будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет держаться в пределах -1...-6 °С, а днем -1...+4 °С. На остальных территориях ночная температура будет составлять -3..+2 °С, а в дневная — +2...+7 °С, на юге страны — +8...+13 °С. В Карпатах ночью умеренный снег, днем сильный снегопад и метель. Температура ночью +6...+11 °С, а день 0...-5 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно. Ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. Скорость южного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1...-6 °С, а днем потеплеет до +1...+4 °С.

Опасные метеорологические явления в Киеве и Киевской области

Ночью на дорогах образуется гололед, а порывы ветра составят 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта осадков

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22 ноября снег, а иногда дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и на юге без осадков. Особенностью дня станет сильный ветер.

Температура ночью будет составлять 0...-5 °С. Днем будет 0...+4 °С, а на юге +4...+9 °С.

В Киеве ожидается мокрый снег, вечером возможен дождь. Будут сильные порывы ветра. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-2 °С, а днем поднимутся до +4 °С.

Напомним, в течение дня 21 ноября в Одессе не утихал дождь. А вот в северных районах области, в частности, в Подольске и Балте, выпал снег.

Также немало снега выпало в ночь на 21 ноября в Киеве. Чтобы предотвратить возникновение гололеда, на дорогах работали коммунальные службы.