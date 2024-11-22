Премії за знищену техніку — скільки доплачують в ЗСУ та яка техніка цінна

Знищена російська техніка. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

Українські захисники за майже три роки повномасштабного вторгнення знищили вже близько 100 тисяч одиниць різних видів ворожої техніки. В Україні запровадили порядок виплати винагороди за знищення техніки противника та розмір таких виплат.

Скільки військовим можуть доплатити за знищену російську техніку — читайте далі на Новини.LIVE.

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Винагорода регулюється спеціальним порядком, затвердженим наказом Міністерства оборони України №340 від 18 вересня 2020 року. Залежно від виду техніки, військовослужбовці можуть отримати виплати в розмірі від 12 180 до 243 600 гривень.

Список виплат за знищену техніку

Кораблі

Корабель 1 рангу: 243,600 грн.

Корабель 2 рангу: 182,700 грн.

Корабель 3 рангу: 121,800 грн.

Корабель 4 рангу: 97,440 грн.

Літаки та ракети

Бойовий літак або зенітний ракетний комплекс: 121,800 грн.

Тактичний ракетний комплекс, військовий літак: 54,810 грн.

Інший літальний апарат (включаючи безпілотний): 36,540 грн.

Реактивні системи та артилерія

Реактивна система залпового вогню: 60,900 грн.

Наземна артилерія (самохідна), бойовий вертоліт, танк: 48,720 грн.

Наземна артилерія (інша), військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс: 42,630 грн.

Бронетехніка та портативні комплекси

Бойова машина піхоти, бронетранспортер: 42,630 грн.

Переносний зенітний ракетний комплекс: 30,450 грн.

Судна військового забезпечення

Судно понад 5 тис. тонн: 30,450 грн.

Судно до 5 тис. тонн: 24,360 грн.

Інша техніка

Військовий автомобіль, інженерна машина: 12,180 грн.

Перелік видів техніки та виплати. Фото: скриншот

Як підтверджується знищення чи захоплення техніки: процедура та виплати

Рішення про визнання техніки знищеною або захопленою ухвалюється на основі щонайменше трьох документів. Після цього оформлюється офіційний висновок, який закріплюється розпорядчим документом (наказом) керівника угруповання військ (сил).

Документи, що підтверджують знищення чи захоплення техніки:

Журнал бойових дій. У ньому фіксуються всі операції, включаючи обставини знищення техніки.

Рапорт (донесення) командира підрозділу або групи. У рапорті детально зазначаються: обставини події, місце (координати), дата та час, спосіб знищення, тип техніки, розмір винагороди для кожного військовослужбовця, який брав участь.

Донесення суміжних (розвідувальних) підрозділів. Ці документи підтверджують факт знищення техніки на основі візуального спостереження.

Фото- та відеофіксація. Дані з технічних засобів розвідки, спостереження або відеозапис бойової роботи знищення техніки.

Акт оприбуткування трофейного майна. У разі захоплення техніки складається відповідний акт.

Як виплачують нагороду за знищену техніку

Розмір винагороди за знищення чи захоплення техніки визначається командиром. Сума розподіляється між військовослужбовцями залежно від їхнього особистого внеску в операцію. Винагорода виплачується за місцем проходження служби військовослужбовця. Основою для виплат є накази командирів органів військового управління та військових частин.

Цей порядок регламентує чітку процедуру документування та розподілу винагороди, забезпечуючи прозорість та справедливість процесу.

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