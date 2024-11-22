Премии за уничтоженную технику – сколько доплачивают в ВСУ и какая техника ценна

Уничтожена российская техника. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Украинские защитники почти за три года полномасштабного вторжения уничтожили уже около 100 тысяч единиц различных видов вражеской техники. В Украине ввели порядок выплаты вознаграждения за уничтожение техники противника и размер таких выплат.

Сколько военным могут доплатить за уничтоженную российскую технику читайте дальше на Новини.LIVE.

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Вознаграждение регулируется специальным порядком, утвержденным приказом Министерства обороны Украины №340 от 18 сентября 2020 года. В зависимости от вида техники военнослужащие могут получить выплаты в размере от 12 180 до 243 600 гривен.

Список выплат за уничтоженную технику

Корабли

Корабль 1 ранга: 243,600 грн.

Корабль 2 ранга: 182,700 грн.

Корабль 3 ранга: 121,800 грн.

Корабль 4 ранга: 97,440 грн.

Самолеты и ракеты

Боевой самолет или зенитный ракетный комплекс: 121 800 грн.

Тактический ракетный комплекс военный самолет: 54,810 грн.

Другой летательный аппарат (включая беспилотный): 36,540 грн.

Реактивные системы и артиллерия

Реактивная система залпового огня: 60 900 грн.

Наземная артиллерия (самоходная), боевой вертолет, танк: 48,720 грн.

Наземная артиллерия, военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс: 42,630 грн.

Бронетехника и портативные комплексы

Боевая машина пехоты, бронетранспортера: 42,630 грн.

Переносной зенитный ракетный комплекс: 30450 грн.

Суда военного обеспечения

Судно более 5 тыс. тонн: 30,450 грн.

Судно до 5 тыс. тонн: 24,360 грн.

Другая техника

Военный автомобиль, инженерная машина: 12,180 грн.

Список видов техники и выплаты. Фото: скриншот

Как подтверждается уничтожение или захват техники: процедура и выплаты

Решение о признании техники уничтоженной или захваченной принимается на основе не менее трех документов. После этого оформляется официальное заключение, которое закрепляется распорядительным документом (приказом) руководителя группировки войск (сил).

Документы, подтверждающие уничтожение или захват техники:

Журнал боевых действий. В нем фиксируются все операции, включая происшествия ликвидирования техники.

Рапорт (донесение) командира подразделения или группы. В рапорте подробно указываются: обстоятельства происшествия, место (координаты), дата и время, способ уничтожения, тип техники, размер вознаграждения для каждого участвовавшего военнослужащего.

Донесение смежных (разведывательных) подразделений. Эти документы подтверждают факт уничтожения техники на основе визуального наблюдения.

Фото- и видеофиксация. Данные из технических средств разведки, наблюдения или видеозаписи боевой работы уничтожения техники.

Акт оприходования трофейного имущества. В случае захвата техники составляется соответствующий акт.

Как выплачивают награду за уничтоженную технику

Размер вознаграждения за уничтожение или захват техники определяется командиром. Сумма распределяется между военнослужащими в зависимости от личного вклада в операцию. Вознаграждение выплачивается по месту прохождения службы военнослужащего. Основой для выплат есть приказы командиров органов военного управления и воинских частей.

Этот порядок регламентирует четкую процедуру документирования и распределения вознаграждения, обеспечивая прозрачность и справедливость процесса.

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