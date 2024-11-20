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Тепер бійці ЗСУ можуть самі визначати, хто за них отримає виплати

20 листопада 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Зеленський підписав закон, за яким військовослужбовці самі будуть вирішувати, кому дістануться гроші
Військові ЗСУ та гроші. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський затвердив закон, який визначає порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, які потрапили в полон чи вважаються такими, що зникли безвісти. Тепер самі бійці будуть вирішувати, хто саме отримуватиме компенсації.

Ця інформація розміщена на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Зазначений закон передбачає важливу реформу, що дає можливість військовослужбовцям заздалегідь оформити розпорядження щодо отримувачів виплат у разі потрапляння в полон або зникнення безвісти. Таке письмове розпорядження визначатиме осіб, які матимуть право на одержання грошового забезпечення.

У випадку відсутності такого розпорядження, виплата грошового забезпечення проводиться рівними частинами між:

  • подружжям (дружиною/чоловіком);
  • законними представниками неповнолітніх дітей (або осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від віку);
  • батьками військовослужбовця (за винятком випадків, коли діти, батьки або інші особи отримують аліменти від військовослужбовця, а також батьків, позбавлених батьківських прав, якщо ці права не були поновлені).

Якщо жодної з вищевказаних осіб не виявлено, то виплата грошового забезпечення проводиться рівними частинами між повнолітніми дітьми та рідними братами/сестрами, законними представниками яких є військовослужбовець, але загальна сума виплат не повинна перевищувати 20%.

Важливо зазначити, що цей пункт не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здались в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або здійснили дезертирство зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як реформа МСЕК вплине на пенсії українців.

Також додамо, що деякі пенсіонери з-поміж військовослужбовців отримують повне державне утримання. Вже відомо, як здійснюватимуться виплати та які суми передбачені для цих громадян у 2024 році.

Володимир Зеленський виплати закон ЗСУ соцвиплати війна в Україні

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