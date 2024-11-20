Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие сами будут решать, кому достанутся деньги

Военные ВСУ и деньги. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, определяющий порядок выплат денежного довольствия военнослужащим, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести. Теперь сами бойцы будут решать, кто будет получать компенсации.

Эта информация размещена на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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Указанный закон предусматривает важную реформу, позволяющую военнослужащим заранее оформить распоряжение о получателях выплат в случае попадания в плен или пропажи без вести. Такое письменное распоряжение будет определять лиц, имеющих право на получение денежного довольствия.

В случае отсутствия такого распоряжения, выплата денежного довольствия производится равными частями между:

супругами (женой/мужем);

законными представителями несовершеннолетних детей (или лиц с инвалидностью с детства — независимо от возраста);

родителями военнослужащего (за исключением случаев, когда дети, родители или другие лица получают алименты от военнослужащего, а также родителей, лишенных родительских прав, если эти права не были восстановлены).

Если ни одно из вышеуказанных лиц не выявлено, то выплата денежного довольствия производится равными частями между совершеннолетними детьми и родными братьями/сестрами, законными представителями которых является военнослужащий, но общая сумма выплат не должна превышать 20%.

Важно отметить, что этот пункт не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части (места службы) или дезертировавших из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, недавно мы рассказывали, как реформа МСЭК повлияет на пенсии украинцев.

Также добавим, что некоторые пенсионеры из военнослужащих получают полное государственное содержание. Уже известно, как будут производиться выплаты и какие суммы предусмотрены для этих граждан в 2024 году.