Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Теперь бойцы ВСУ могут сами решать, кто за них получит выплаты arrow

Теперь бойцы ВСУ могут сами решать, кто за них получит выплаты

20 ноября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие сами будут решать, кому достанутся деньги
Военные ВСУ и деньги. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, определяющий порядок выплат денежного довольствия военнослужащим, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести. Теперь сами бойцы будут решать, кто будет получать компенсации.

Эта информация размещена на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Читайте также:

Кому боец ВСУ может назначить получение выплат

Указанный закон предусматривает важную реформу, позволяющую военнослужащим заранее оформить распоряжение о получателях выплат в случае попадания в плен или пропажи без вести. Такое письменное распоряжение будет определять лиц, имеющих право на получение денежного довольствия.

В случае отсутствия такого распоряжения, выплата денежного довольствия производится равными частями между:

  • супругами (женой/мужем);
  • законными представителями несовершеннолетних детей (или лиц с инвалидностью с детства — независимо от возраста);
  • родителями военнослужащего (за исключением случаев, когда дети, родители или другие лица получают алименты от военнослужащего, а также родителей, лишенных родительских прав, если эти права не были восстановлены).

Если ни одно из вышеуказанных лиц не выявлено, то выплата денежного довольствия производится равными частями между совершеннолетними детьми и родными братьями/сестрами, законными представителями которых является военнослужащий, но общая сумма выплат не должна превышать 20%.

Важно отметить, что этот пункт не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части (места службы) или дезертировавших из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, недавно мы рассказывали, как реформа МСЭК повлияет на пенсии украинцев.

Также добавим, что некоторые пенсионеры из военнослужащих получают полное государственное содержание. Уже известно, как будут производиться выплаты и какие суммы предусмотрены для этих граждан в 2024 году.

Владимир Зеленский выплаты закон ВСУ соцвыплаты война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Теперь бойцы ВСУ могут сами решать, кто за них получит выплаты

07:21 Прокурор добился увеличения срока дельцу, помогавшему уклонистам

07:01 Клиенту обнулили кредитный лимит в ПриватБанке — как объяснили

06:55 Могут ли военные завещать свои гробовые родственникам — детали

06:40 Байден одобрил поставки очередной партии мин в Украину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Какие документы подают в ТЦК на работе — шесть ключевых ситуаций

06:22 Без ТЦК не обойтись — представитель рекрутинга ответил почему

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

07:30 Теперь бойцы ВСУ могут сами решать, кто за них получит выплаты

07:21 Прокурор добился увеличения срока дельцу, помогавшему уклонистам

07:01 Клиенту обнулили кредитный лимит в ПриватБанке — как объяснили

06:55 Могут ли военные завещать свои гробовые родственникам — детали

06:40 Байден одобрил поставки очередной партии мин в Украину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Какие документы подают в ТЦК на работе — шесть ключевых ситуаций

06:22 Без ТЦК не обойтись — представитель рекрутинга ответил почему

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо