Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие сами будут решать, кому достанутся деньги

Теперь бойцы ВСУ могут сами решать, кто за них получит выплаты
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, определяющий порядок выплат денежного довольствия военнослужащим, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести. Теперь сами бойцы будут решать, кто будет получать компенсации.
Эта информация размещена на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Кому боец ВСУ может назначить получение выплат
Указанный закон предусматривает важную реформу, позволяющую военнослужащим заранее оформить распоряжение о получателях выплат в случае попадания в плен или пропажи без вести. Такое письменное распоряжение будет определять лиц, имеющих право на получение денежного довольствия.
В случае отсутствия такого распоряжения, выплата денежного довольствия производится равными частями между:
- супругами (женой/мужем);
- законными представителями несовершеннолетних детей (или лиц с инвалидностью с детства — независимо от возраста);
- родителями военнослужащего (за исключением случаев, когда дети, родители или другие лица получают алименты от военнослужащего, а также родителей, лишенных родительских прав, если эти права не были восстановлены).
Если ни одно из вышеуказанных лиц не выявлено, то выплата денежного довольствия производится равными частями между совершеннолетними детьми и родными братьями/сестрами, законными представителями которых является военнослужащий, но общая сумма выплат не должна превышать 20%.
Важно отметить, что этот пункт не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части (места службы) или дезертировавших из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.
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Также добавим, что некоторые пенсионеры из военнослужащих получают полное государственное содержание. Уже известно, как будут производиться выплаты и какие суммы предусмотрены для этих граждан в 2024 году.
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