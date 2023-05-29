Фальшивые деньги: как распознать подделку

Украинские деньги номиналом в 500 гривен. Фото: Google

В последнее время в Украине уменьшилось количество фальшивых денег. Очевидно, сказывается война в стране. Впрочем, в Национальном банке Украины предупреждают, что получить поддельные купюры реально и сейчас.

В НБУ говорят, что чаще подделывают купюры номиналом в 500 гривен.

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Прежде всего, настоящие банкноты можно проверить на ощупь.

"Так проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, которая обеспечивается специальным видом печати", — объясняют в Нацбанке.

Фальшивки часто отличаются цветом от оригинала.

Также часто отсутствуют водяные знаки, оптически сменные краски, ленты и рельефные изображения.

Если рассматривать настоящую купюру против света, то можно увидеть многоцветный портрет исторической фигуры, повторяющий изображение напечатанное на лицевой стороне банкноты.

Также там есть изображение цифрового номинала или графический знак гривны, которые можно увидеть, только если смотреть на свет.

К тому же, в настоящих банкнотах есть скрытое изображение — номинал купюры, расположенный в верхнем углу.

В Национальном банке говорят, что также есть так называемый сквозной элемент, то есть изображение, выполненное в одном месте с обратной и лицевой сторон банкноты. Если мы смотрим на свет, то он складывается в единый рисунок.

Система защиты гривны. Фото: НБУ

Напомним, в Украине сообразительные ловкачи придумывают новые схемы, как выманить у доверчивых людей деньги. С одной из таких схем "познакомилась" пользовательница соцсети Светлана Ноговицина. Она сообщила, что сначала мошенники звонили по телефону, предлагали присоединиться к какой-то странной схеме, затем прислали сообщение, что якобы она выиграла деньги.