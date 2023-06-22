Допомога біженцям у Польщі — чому українців позбавляють соцвиплат

Українські біженці з дітьми. Фото: УНІАН

У Польщі зростає кількість випадків безпідставного позбавлення українських біженців соціальної допомоги. Громадяни втрачають привілеї через масове скасування статусу PESEL UKR.

Про це інформує Yavp.pl.

Читайте також:

Чому скасовують статус PESEL UKR

Як зазначається, українців позбавляють привілейованого статусу UKR та допомоги, якщо виїжджають з країни. При цьому залишають її, як це прописано у польському законодавстві, на менше, ніж на 30 днів.

Останнім часом фіксують зростання числа скарг на безпідставне позбавлення такого статусу після повернення у Польщу, а відтак — і права на безплатну медицину та соціальні виплати.

Також є випадки, коли відбирають статус UKR навіть, коли людина не виїжджала з Польщі. При цьому українці часто дізнаються про позбавлення статусу випадково, коли виплата щомісячної допомоги не надійшла.

У зв'язку з цим український Офіс омбудсмена вкотре звернувся до уповноваженого уряду Польщі з питань біженців з України Павла Шефернакера.

Уперше Офіс звернувся з такою проблемою до колеги у Польщі ще в березні поточного, коли запрацювали нові правила щодо біженців. Тоді причиною назвали те, що працівники прикордонної служби реєструють дату виїзду українців з Польщі, а дату повернення — ні. Ще одна причина — українці не звертаються за поновленням раніше виданого статусу UKR. Людині можуть поновити статус UKR, проте лише на дату подання заявки, за період, коли статус не діяв, гроші не повертають.

Примітно, що на березневе звернення офіс Уповноваженого з прав людини у Польщі так і не було вжито відповідних дій, тому звернулися повторно. Просять пояснити підстави дій польського ZUS, який перестає надавати допомогу біженцям з України.

Нові правила для українців

У Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян з України, які виїхали туди через війну.

Зокрема, статус PESEL UKR (особливий статус для переселенців) став обов’язковим для громадян, які хочуть залишитися у Польщі. Він надає право отримувати соціальну допомогу, медичні послуги, дозволяє працевлаштуватися та навчатися. На його оформлення відведено було лише 30 днів.

Примітно, що до цього оформлювати PESEL UKR можна було за бажанням. Зробити його можна було упродовж близько трьох місяців від дати перетину кордону.

Також у січні 2023 року запрацювали зміни у законодавстві в частині допомоги громадянам України. Згідно з нею, виплата допомоги українцям, перебування яких у Польщі вважається легальним, буде припинена, якщо одержувач допомоги чи дитина, на яку призначена допомога, виїжджає за межі Польщі на понад 30 днів.

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% відкритого нового іноземного бізнесу в країні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українським громадянам, які проживають у Німеччині, виплатять додаткову фінансову допомогу. Кошти можна отримати у центрі зайнятості Jobcenter.