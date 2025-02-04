Квартири понад 60 кв.м — який податок мають сплатити власники в 2025

Жінка робить розрахунки. Фото: pexels.com

У 2025 році власники квартир площею понад 60 кв. м повинні сплатити податок на нерухомість. Це правило діє відповідно до законодавства України, і невиконання цього обов’язку може призвести до штрафних санкцій.

Редакція Новини.LIVE розглянула детально, кого стосується цей податок, як його правильно розрахувати та коли необхідно здійснити платіж.

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Кого стосується податок

Податок сплачують власники:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків площею понад 120 кв. м;

різних типів житлової нерухомості (у тому числі часток), якщо їх сумарна площа перевищує 180 кв. м.

Як розрахувати суму податку

Ставка податку встановлюється місцевою владою, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі. На 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7 100 грн, отже максимальна ставка податку — 106,5 грн за 1 кв. м.

Приклад розрахунку на квартирі площею 65 кв. м:

нормативна площа без податку — 60 кв. м;

оподатковувана площа — 5 кв. м (65 - 60);

максимальна ставка — 106,5 грн за 1 кв. м;

сума податку = 5 кв. м х 106,5 грн = 532,50 грн.

Коли і як сплачувати

До 1 липня 2025 року кожен власник отримає повідомлення про суму податку — в електронному кабінеті платника або рекомендованим листом. Після отримання повідомлення у вас буде 60 днів для сплати податку. Несвоєчасна сплата призведе до нарахування штрафів.

Хто звільняється від сплати податку

Від податку звільнені:

власники житла, площа якого не перевищує встановлені норми;

особи, чиє житло знаходиться на окупованих територіях, пошкоджене або в зоні бойових дій;

дитбудинки сімейного типу, житло дітей-сиріт, дітей з інвалідністю (за умови наявності не більше одного об’єкта на дитину);

житло багатодітних або прийомних сімей (від 5 дітей).

Додатковий податок для великих об’єктів

Якщо загальна площа квартири перевищує 300 кв. м, а будинку — 500 кв. м, до основного податку додається фіксована сума у 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт або його частину.

Раніше ми розбиралась, які нові витрати чекають на операції з нерухомістю. Адже цього року в Україні відбулися значні зміни в податковому законодавстві, які мають значний вплив на ринок нерухомості. Зокрема, підвищилися ставки податків на операції купівлі-продажу нерухомості, змінилися правила оподаткування доходів від продажу майна, а також з'явилися нові вимоги щодо додаткових платежів.

Також зазначимо, що в умовах війни в Україні питання своєчасної сплати податків, зокрема на нерухомість, набуває особливої актуальності. Одним з найважливіших питань є звільнення від штрафу за несвоєчасну сплату податку на нерухомість для фізичних осіб, які перебувають на окупованих територіях.