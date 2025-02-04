Квартиры более 60 кв.м — какой налог должны уплатить владельцы в 2025

Женщина делает расчеты. Фото: pexels.com

В 2025 году владельцы квартир площадью более 60 кв. м должны уплатить налог на недвижимость. Это правило действует в соответствии с законодательством Украины, и невыполнение этой обязанности может привести к штрафным санкциям.

Редакция Новини.LIVE рассмотрела подробно, кого касается этот налог, как его правильно рассчитать и когда необходимо осуществить платеж.

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Кого касается налог

Налог платят владельцы:

квартир площадью более 60 кв. м;

домов площадью более 120 кв. м;

различных типов жилой недвижимости (в том числе долей), если их суммарная площадь превышает 180 кв. м.

Как рассчитать сумму налога

Ставка налога устанавливается местными властями, но она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за 1 квадратный метр площади. На 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7 100 грн, следовательно максимальная ставка налога — 106,5 грн за 1 кв. м.

Пример расчета на квартире площадью 65 кв. м:

нормативная площадь без налога — 60 кв. м;

налогооблагаемая площадь — 5 кв. м (65 - 60);

максимальная ставка — 106,5 грн за 1 кв. м;

сумма налога = 5 кв. м х 106,5 грн = 532,50 грн.

Когда и как платить

До 1 июля 2025 года каждый собственник получит уведомление о сумме налога — в электронном кабинете плательщика или заказным письмом. После получения уведомления у вас будет 60 дней для уплаты налога. Несвоевременная уплата приведет к начислению штрафов.

Кто освобождается от уплаты налога

От налога освобождены:

владельцы жилья, площадь которого не превышает установленные нормы;

лица, чье жилье находится на оккупированных территориях, поврежденное или в зоне боевых действий;

детдома семейного типа, жилье детей-сирот, детей с инвалидностью (при условии наличия не более одного объекта на ребенка);

жилье многодетных или приемных семей (от 5 детей).

Дополнительный налог для крупных объектов

Если общая площадь квартиры превышает 300 кв. м, а дома — 500 кв. м, к основному налогу добавляется фиксированная сумма в 25 000 грн в год за каждый такой объект или его часть.

Ранее мы разбиралась, какие новые расходы ждут операции с недвижимостью. Ведь в этом году в Украине произошли значительные изменения в налоговом законодательстве, которые имеют значительное влияние на рынок недвижимости. В частности, повысились ставки налогов на операции купли-продажи недвижимости, изменились правила налогообложения доходов от продажи имущества, а также появились новые требования по дополнительным платежам.

Также отметим, что в условиях войны в Украине вопрос своевременной уплаты налогов, в частности на недвижимость, приобретает особую актуальность. Одним из важнейших вопросов является освобождение от штрафа за несвоевременную уплату налога на недвижимость для физических лиц, находящихся на оккупированных территориях.