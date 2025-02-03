Звільнення від податку на нерухомість 2025 — хто та за що може не платити

Калькулятор та документи на столі. Фото: Freepik

Податок на нерухомість — це обов'язковий платіж для власників житлової та комерційної нерухомості, площа якої перевищує встановлені норми. Цей податок, який часто називають "податком на розкіш", поповнює місцеві бюджети та є важливим джерелом фінансування для розвитку інфраструктури. Проте не всі власники нерухомості зобов'язані сплачувати цей податок

Редакція Новини.LIVE розбиралась, хто звільняється від сплати податку на нерухомість.

Читайте також:

Згідно з чинним законодавством, зокрема Законом № 2142-IX, від сплати податку на нерухоме майно звільняються:

Власники житла, розташованого на територіях, де тривають активні бойові дії. Це стосується громадян, чиї домівки опинилися в епіцентрі збройного конфлікту та зазнали руйнувань або пошкоджень.

Власники житлової нерухомості, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях України. Громадяни, які змушені були покинути свої домівки через окупацію, звільняються від сплати податку на час перебування території під контролем ворога.

Власники житла, яке втратило свою придатність для проживання внаслідок війни. Ця категорія включає громадян, чиї будинки або квартири були зруйновані або пошкоджені настільки, що стали непридатними для проживання. Важливо зазначити, що це звільнення стосується не лише житла, розташованого в зоні бойових дій, але й тих, чиє майно постраждало від ракетних ударів або інших форм агресії.

Власники комерційної та іншої нежитлової нерухомості, розташованої у прифронтових регіонах або на тимчасово окупованих територіях. Це звільнення стосується підприємців та юридичних осіб, які володіють нежитловими приміщеннями, що знаходяться в зонах підвищеної небезпеки.

Важливо зазначити, що перелік територій, на яких ведуться бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією, визначається Кабінетом Міністрів України.

Що потрібно знати про податок на нерухомість

Податок на нерухомість за 2024 рік сплачується у 2025 році. Ставка податку встановлюється органами місцевого самоврядування та залежить від типу нерухомості, її площі та місцезнаходження.

Для отримання детальної інформації про ставку податку та пільги, які діють у вашому населеному пункті, необхідно звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування або відвідати його веб-сайт.

Відповідальність за несплату податку

У разі несвоєчасної сплати податку на нерухомість, на платника можуть бути накладені штрафні санкції. Розмір штрафу залежить від тривалості затримки та може становити від 5 до 10% від суми боргу. У разі тривалої несплати, інформація про боржника може бути передана до виконавчої служби для примусового стягнення заборгованості, включаючи арешт майна.

Проте якщо несплата податку сталася через надзвичайний або воєнний стан, пеня не нараховується, а штраф може бути анульований.

Зазначимо, що продаж нерухомості в Україні передбачає сплату низки податків. Окрім військового збору, який з грудня 2024 року становить 5%, власник також сплачує внесок до Пенсійного фонду, державне мито за нотаріальне оформлення та податок на доходи фізичних осіб.

Також ми розповідали про податок на оренду житла. Адже здача квартири в оренду — це не тільки спосіб заробітку, але й юридична відповідальність. Власник, який отримує дохід від оренди, зобов'язаний декларувати його та сплачувати передбачені законодавством податки. Держава, в свою чергу, зацікавлена в тому, щоб ринок оренди був прозорим та регульованим.