Освобождение от налога на недвижимость 2025 — кто и за что может не платить

Калькулятор и документы на столе. Фото: Freepik

Налог на недвижимость — это обязательный платеж для владельцев жилой и коммерческой недвижимости, площадь которой превышает установленные нормы. Этот налог, который часто называют "налогом на роскошь", пополняет местные бюджеты и является важным источником финансирования для развития инфраструктуры. Однако не все владельцы недвижимости обязаны платить этот налог.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, кто освобождается от уплаты налога на недвижимость.

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Согласно действующему законодательству, в частности Закону № 2142-IX, от уплаты налога на недвижимое имущество освобождаются:

Владельцы жилья, расположенного на территориях, где продолжаются активные боевые действия. Это касается граждан, чьи дома оказались в эпицентре вооруженного конфликта и подверглись разрушениям или повреждениям.

Владельцы жилой недвижимости, которая находится на временно оккупированных территориях Украины. Граждане, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за оккупации, освобождаются от уплаты налога на время пребывания территории под контролем врага.

Владельцы жилья, которое потеряло свою пригодность для проживания в результате войны. Эта категория включает граждан, чьи дома или квартиры были разрушены или повреждены настолько, что стали непригодными для проживания. Важно отметить, что это освобождение касается не только жилья, расположенного в зоне боевых действий, но и тех, чье имущество пострадало от ракетных ударов или других форм агрессии.

Владельцы коммерческой и другой нежилой недвижимости, расположенной в прифронтовых регионах или на временно оккупированных территориях. Это освобождение касается предпринимателей и юридических лиц, владеющих нежилыми помещениями, находящимися в зонах повышенной опасности.

Важно отметить, что перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или которые находятся под временной оккупацией, определяется Кабинетом Министров Украины.

Что нужно знать о налоге на недвижимость

Налог на недвижимость за 2024 год уплачивается в 2025 году. Ставка налога устанавливается органами местного самоуправления и зависит от типа недвижимости, ее площади и местонахождения.

Для получения подробной информации о ставке налога и льготах, которые действуют в вашем населенном пункте, необходимо обратиться в соответствующий орган местного самоуправления или посетить его веб-сайт.

Ответственность за неуплату налога

В случае несвоевременной уплаты налога на недвижимость, на плательщика могут быть наложены штрафные санкции. Размер штрафа зависит от длительности задержки и может составлять от 5 до 10% от суммы долга. В случае длительной неуплаты, информация о должнике может быть передана в исполнительную службу для принудительного взыскания задолженности, включая арест имущества.

Однако, если неуплата налога произошла из-за чрезвычайного или военного положения, пеня не начисляется, а штраф может быть аннулирован.

Отметим, что продажа недвижимости в Украине предусматривает уплату ряда налогов. Кроме военного сбора, который с декабря 2024 года составляет 5%, владелец также платит взнос в Пенсионный фонд, государственную пошлину за нотариальное оформление и налог на доходы физических лиц.

Также мы рассказывали о налоге на аренду жилья. Ведь сдача квартиры в аренду — это не только способ заработка, но и юридическая ответственность. Владелец, который получает доход от аренды, обязан декларировать его и платить предусмотренные законодательством налоги. Государство, в свою очередь, заинтересовано в том, чтобы рынок аренды был прозрачным и регулируемым.