Помощь беженцам в Польше — почему украинцев лишают соцвыплат

Украинские беженцы с детьми. Фото: УНИАН

В Польше увеличивается количество случаев безосновательного лишения украинских беженцев социальной помощи. Граждане теряют привилегии из-за массовой отмены статуса PESEL UKR.

Об этом информирует Yavp.pl.

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Почему отменяют статус PESEL UKR

Как говорится, украинцев лишают привилегированного статуса UKR и помощи, если выезжают из страны. При этом покидают ее, как это прописано в польском законодательстве, на менее, чем на 30 дней.

В последнее время фиксируют рост числа жалоб на безосновательное лишение такого статуса по возвращении в Польшу, а затем и права на бесплатную медицину и социальные выплаты.

Также есть случаи, когда отбирают статус UKR даже, когда человек не уезжал из Польши. При этом украинцы часто узнают о лишении статуса случайно, когда выплата ежемесячного пособия не поступила.

В связи с этим украинский Офис омбудсмена обратился к уполномоченному правительству Польши по вопросам беженцев из Украины Павлу Шефернакеру.

Впервые Офис обратился с такой проблемой к коллеге в Польше еще в марте текущего, когда заработали новые правила в отношении беженцев. Тогда причиной назвали то, что работники пограничной службы регистрируют дату выезда украинцев из Польши, а дату возвращения — нет. Еще одна причина — украинцы не обращаются за обновлением ранее выданного статуса UKR. Человеку могут восстановить статус UKR, однако только на дату подачи заявки, за период, когда статус не действовал, деньги не возвращают.

Примечательно, что на мартовское обращение офис Уполномоченного по правам человека в Польше так и не были предприняты соответствующие действия, поэтому обратились повторно. Просят объяснить основания действий польского ZUS, который перестает оказывать помощь беженцам из Украины.

Новые правила для украинцев

В Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан из Украины, выехавших туда из-за войны.

В частности, статус PESEL UKR (особый статус для переселенцев) стал обязательным для граждан, желающих остаться в Польше. Он дает право получать социальную помощь, медицинские услуги, позволяет трудоустроиться и обучаться. На его оформление отведено было всего 30 дней.

Примечательно, что до этого оформлять PESEL RU можно было по желанию. Сделать его можно было около трех месяцев с даты пересечения границы.

Также в январе 2023 года заработали изменения в законодательстве в части помощи гражданам Украины. Согласно им, выплата помощи украинцам, пребывание которых в Польше считается легальным, будет прекращена, если получатель помощи или ребенок, на которого назначена помощь, выезжает за пределы Польши более чем на 30 дней.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.

Напомним, ранее мы писали, что украинским гражданам, проживающим в Германии, выплатят дополнительную финансовую помощь. Средства можно получить в центре занятости Jobcenter.