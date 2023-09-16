Допомогу держслужбовцям виплачуватимуть по-новому — деталі

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів оновив правила надання матеріальної допомоги на "вирішення соціально-побутових питань", яка передбачена для державних службовців. Згідно з новою постановою, змінився розмір виплат.

Про це повідомляє видання Ligazakon.

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Допомога для держслужбовців

Як зазначається, йдеться про постанову №957. Нею уряд вніс корективи до пункту щодо порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Нова редакція передбачає надання держслужбовцям матеріальну допомогу один раз протягом року в обсязі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату. Щоб отримати таку державну підтримку, службовець має написати особисту заяву, яку повинен затвердити керівник держслужби.

До таких змін розмір матеріальної допомоги держслужбовцям відповідав розміру середньомісячної заробітної платні і надавалась лише на підставі особистої заяви працівника.

Зміни, які встановив уряд цією постановою, торкнулися порядку обчислення середньої зарплатні.

Обмеження зарплат чиновників

Також в уряді розраховують на ухвалення парламентом законопроєкту № 9565, який передбачає на час війни зупинити видатки державного та місцевих бюджетів на оплату праці чиновників та інше грошове забезпечення, яке перевищує 15 розмірів мінімальної зарплати.

Норми не торкнуться виплат для службовців Збройних Сил України, різних військових формувань, правоохоронних органів, розвідки, органів спецпризначення з правоохоронними функціями, які виконують функції із забезпечення оборони країни.

Законопроєкт щодо забезпечення ефективного використання державних коштів пошириться на працівників, зокрема, керівників підприємств, заснованих на державній та комунальній власності. Станом на поточний рік вони не зможуть отримувати більше 100 тис. грн.

Також документ пропонує заборонити фінансування відряджень за рахунок державного бюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, що передбачає надання права політичним партіям розміщувати гроші на депозитних рахунках для пасивного доходу. Із зауваженнями до такого документа виступали антикорупціонери.

Також ми писали, що Нацагентство з питань запобігання корупції виявило цілу низку порушень у питанні фінансування політичних партій. Лише у серпні-вересні 2023 року склало кілька протоколів.