Помощь госслужащим будут выплачивать по-новому — детали

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров обновил правила предоставления материальной помощи на "решение социально-бытовых вопросов", предусмотренную для государственных служащих. Согласно новому постановлению, изменился размер выплат.

Об этом сообщает издание Ligazakon.

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Помощь для госслужащих

Речь идет о постановлении №957. Им правительство внесло коррективы в пункт о порядке предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Новая редакция предусматривает предоставление госслужащим материальную помощь один раз в течение года в объеме, не превышающем среднемесячную заработную плату. Чтобы получить такую государственную поддержку, должностное лицо должно написать личное заявление, которое должен утвердить руководитель госслужбы.

До таких изменений размер материальной помощи госслужащим соответствовал размеру среднемесячной заработной платы и предоставлялся только на основании личного заявления работника.

Изменения, установленные правительством этим постановлением, затронули порядок исчисления средней зарплаты.

Ограничение зарплат чиновников

Также в правительстве рассчитывают на принятие парламентом законопроекта № 9565, предусматривающего на время войны остановить расходы государственного и местных бюджетов на оплату труда чиновников и другое денежное довольствие, превышающее 15 размеров минимальной зарплаты.

Нормы не затронут выплаты для служащих Вооруженных Сил Украины, различных военных формирований, правоохранительных органов, разведки, органов спецназначения с правоохранительными функциями, выполняющими функции по обеспечению обороны страны.

Законопроект по обеспечению эффективного использования государственных средств распространится на работников, в частности, руководителей предприятий, основанных на государственной и коммунальной собственности. На текущий год они не смогут получать более 100 тыс. грн.

Также документ предлагает запретить финансирование командировок за счет государственного бюджета.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий предоставление права политическим партиям размещать деньги на депозитных счетах для пассивного дохода. С замечаниями к такому документу выступали антикоррупционеры.

Также мы писали, что Нацагентство по предотвращению коррупции выявило целый ряд нарушений в вопросе финансирования политических партий. Только в августе -сентябре 2023 составило несколько протоколов.