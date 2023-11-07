У ВР розповіли, коли Україна розпочне перемовини про вступ до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві 4 листопада 2023 року

Цілком можливо, що перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться найближчим часом, можливо, навіть вже у цьому році.

Україна наразі захищає Європу і це має бути вагомим аргументом про те, що такі переговори мали би розпочатися найближчим часом.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Коли Україна розпочне перемовини про вступ до ЄС

"Під час свого виступу в Раді Урсула фон дер Ляйен (президентка Єврокомісії. - ред.) заявила, що Україна виконала більше 90 відсотків рекомендацій ЄС. Вона також заявила, що перемовини про вступ до ЄС можуть розпочатися найближчим часом, навіть в цьому році. Я вважаю, що це цілком реально. Хоча деякі журналісти говорять про березень", — сказав Мережко.

Депутат "Слуга народу" Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

На думку депутата, слід враховувати те, що Україна зараз захищає Європу. Одне це має бути вагомим аргументом про те, що Україна має почати переговори з ЄС про вступ вже найближчим часом.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що Україна повністю виконала чотири із семи критеріїв, що дозволяють набути статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це стало відомо зі звіту Єврокомісії щодо України.

Єврокомісія вважає виконаними такі критерії:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Разом з тим незавершеним вважається подальше посилення боротьби з корупцією, а саме призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

Також Україні, на думку членів Єврокомісії, варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів і провести реформи законодавства щодо нацменшин, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

