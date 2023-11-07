В ВР рассказали, когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС
Вполне возможно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в ближайшее время, возможно, уже в этом году.
Украина сейчас защищает Европу и это уже весомый аргумент о том, что такие переговоры должны начаться в ближайшее время.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.
Когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС
"Во время своего выступления в Раде Урсула фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии. - ред.) заявила, что Украина выполнила более 90 процентов рекомендаций ЕС. Она также заявила, что переговоры о вступлении в ЕС могут начаться в ближайшее время, даже в этом году. Я считаю, что это вполне реально. Хотя некоторые журналисты говорят о марте", — сказал Мережко.
По мнению депутата, следует учитывать, что Украина сейчас защищает Европу. Это должно быть весомым аргументом для того, что Украина должна начать переговоры с ЕС о вступлении в ближайшее время.
Напомним, в Еврокомиссии считают, что Украина полностью выполнила четыре из семи критериев, позволяющих приобрести статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это стало известно из отчета Еврокомиссии по Украине.
Еврокомиссия считает выполненными следующие критерии:
- внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;
- реформа медиаотрасли — приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.
Вместе с тем, незавершенным считается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, а именно назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ.
Также Украине, по мнению членов Еврокомиссии, следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и провести реформы законодательства относительно нацменьшинств, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
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