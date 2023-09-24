Що буде з коштами вкладників Фрідом фінанс Україна

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE проаналізував ситуацію навколо рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо підсанкційної фінансової компанії "Фрідом фінанс Україна", та спрогнозував, коли клієнти компанії зможуть отримати заблоковані кошти, вкладені у державні військові облігації.

Історія питання

Згадана фінансова компанія під час війни розміщувала військові облігації, діючи в правовому полі України. За словами Гетманцева, компанія мала на це право.

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Однак, коли були встановлені зв’язки компанії з росіянами, РНБО прийняла рішення про застосування санкцій. Але НКЦПФР після цього рішення не анулювала компанії ліцензію.

Анулювання ліцензії тягне за собою певний алгоритм дій, зокрема передачу цінних паперів на обслуговування іншому суб’єкту. При цьому цінні папери не блокуються, їхні власники мають до них доступ. Майно вилучається у цієї компанії та віддаються державі.

"Але НКЦПФР не анулювала ліцензію, а зупинила її дію, апелюючи нібито до відсутності повноважень анулювати ліцензії. Ми вивчили всі матеріали, вивчили закон – є у комісії такі повноваження. Більше того, НКЦПФР не може зупинити ліцензію. Комісія повинна анулювати її, бо в законі прямо записано, що підсанкційна особа не може бути учасником ринку цінних паперів", — пояснює Данило Гетманцев.

Далі — Комісія має ввести в підсанкційну компанію тимчасового адміністратора. Але НКЦПФР цього не зробила.

За оцінкою Гетманцева, мова може йти про злочинну бездіяльність.

"Зараз правоохоронні органи вивчають цей кейс на предмет зв’язків керівництва Нацкомісії з власниками цієї компанії. Але очевидним є те, що НКЦПФР не вжила необхідних заходів для того, щоб захистити інтереси вкладників", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

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А таких вкладників, які під час війни придбали військові облігації, — 2,5 тисячі осіб.

"Вже 11 місяців всі ці люди знаходяться у "підвішеному" стані. У них заблоковані цінні папери. Люди не можуть отримати відсотки за ними. Чому? Через професійну недбалість, чи тому що ви захищаєте підсанкційну особу? Що відбувається взагалі?", — задається питанням Гетманцев.

Відповідаючи на питання Новини.LIVE щодо перспектив можливого отримання коштів вкладниками "Фрідом фінанс Україна", народний депутат зазначив: "Значною мірою це залежить від фінального рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Я не виключаю того, що НКЦПФР буде до останнього "тримати удар" і тим самим захищати інтереси підсанкційної особи".

При цьому Гетманцев зазначив, що зв’язки Комісії з підсанкційною компанією ще не доведені. Але, вочевидь, бездіяльність НКЦПФР йде на користь єдиному суб’єкту — підсанкційній компанії. Всі інші суб’єкти страждають. В тому числі держава.

Позиція НКЦПФР

Своєю чергою, в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зазначили, що для вирішення складної ситуації щодо клієнтів "Фрідом фінанс Україна" та їх заблокованих коштів НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох законів України — про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу, і вже відправила його на розгляд народним депутатам.

"Комісія, як і анонсувала у липні, у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та міжвідомчою робочою групою при Кабінетові міністрів розробили проєкт змін до законодавства, який системно вирішить проблему з клієнтами "Фрідом Фінанс", — зазначили в пресслужбі НКЦПФР.

В Комісії зазначили, що негайне анулювання ліцензії, про яке так гучно закликали НКЦПФР, не вирішить проблему, а лише погіршить. Оскільки професійний учасник перестане звітувати перед регулятором і держава втратить контроль над ситуацією в цілому.

В НКЦПФР зазначають, що законопроєкт не змінює порядок застосування санкцій до юридичної особи та не впливає на державну санкційну політику.

