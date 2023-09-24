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Гетманцев спрогнозировал, когда вкладчики подсанкционной «Фридом финанс Украина» получат свои деньги

24 сентября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Что будет со средствами вкладчиков Фридом финанс Украина
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE проанализировал ситуацию вокруг решений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно подсанкционной финансовой компании "Фридом финанс Украина", и спрогнозировал, когда клиенты компании смогут получить заблокированные денежные средства, вложенные в государственные военные облигации.

История вопроса

Упомянутая финансовая компания во время войны размещала военные облигации, действуя в правовом поле Украины. По словам Гетманцева, компания имела на это право.

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Однако, когда были установлены связи компании с россиянами, СНБО принял решение о применении санкций. Но НКЦБФР после этого решения не аннулировала компании лицензию.

Аннулирование лицензии влечет определенный алгоритм действий, в частности, передачу ценных бумаг на обслуживание другому субъекту. При этом ценные бумаги не блокируются, их владельцы имеют к ним доступ. Имущество изымается у этой компании и отдается государству.

"Но НКЦБФР не аннулировала лицензию, а остановила ее действие, апеллируя якобы к отсутствию полномочий аннулировать лицензии. Мы изучили все материалы, изучили закон — есть у комиссии такие полномочия. Более того, НКЦБФР не может остановить лицензию. Комиссия должна аннулировать ее, потому что в Законе прямо записано, что подсанкционное лицо не может быть участником рынка ценных бумаг", — объясняет Даниил Гетманцев.

Далее — Комиссия должна ввести в подсанкционную компанию временного администратора. Но НКЦБФР этого не сделала.

По оценке Гетманцева, речь возможно идет о преступном бездействии.

"Сейчас правоохранительные органы изучают этот кейс на предмет связей руководства Нацкомиссии с собственниками этой компании. Но очевидно то, что НКЦБФР не приняла необходимые меры для того, чтобы защитить интересы вкладчиков", — говорит собеседник Новини.LIVE.

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А таких вкладчиков, которые во время войны приобрели военные облигации, — 2,5 тысяч человек.

"Уже 11 месяцев все эти люди находятся в "подвешенном" состоянии. У них заблокированы ценные бумаги. Люди не могут получить проценты по ним. Почему? Из-за профессиональной халатности, или потому что вы защищаете подсанкционное лицо? Что происходит вообще?", — задается вопросом Гетманцев.

Отвечая на вопрос Новини.LIVE о перспективах возможного получения средств вкладчиками "Фридом финанс Украина", народный депутат отметил: "В значительной степени это зависит от финального решения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Я не исключаю того, что НКЦБФР будет до последнего "держать удар" и тем самым защищать интересы подсанкционной компании".

При этом Гетманцев отметил, что связь Комиссии с подсанкционной компанией еще не доказана. Но, очевидно, бездействие НКЦБФР идет на пользу единственному субъекту — подсанкционной компании. Все остальные субъекты страдают. В том числе государство.

Позиция НКЦБФР

В свою очередь, в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отметили, что для решения сложной ситуации в отношении клиентов "Фридом финанс Украина" и их заблокированных средств НКЦБФР подготовила законопроект, который вносит изменения в три закона Украины — о санкциях, о депозитарной системе и о рынки капитала, и уже отправила его на рассмотрение народным депутатам.

"Комиссия, как и анонсировала в июле, в сотрудничестве с НБУ, Нацдепозитарием, Расчетным центром и межведомственной рабочей группой при Кабинете министров разработали проект изменений в законодательство, который системно решит проблему с клиентами "Фридом финанс", — отметили в пресс-службе НКЦБФР.

В Комиссии отметили, что немедленное аннулирование лицензии, о котором так громко призывали НКЦБФР, не решит проблему, а только усугубит. Поскольку профессиональный участник перестанет отчитываться перед регулятором, и государство потеряет контроль над ситуацией в целом.

В НКЦБФР отмечают, что законопроект не изменяет порядок применения санкций в отношении юридического лица и не влияет на государственную санкционную политику.

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