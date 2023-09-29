Ярослав Железняк розказав про неоднозначні норми проекта бюджета-2024

Ярослав Железняк. Фото: google.com

Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв’ю для Новини.LIVE назвав найбільш неоднозначні норми проекту бюджета-2024.

Зокрема, він нагадав про те, що держава в наступному році хоче профінансувати виробництво 53 серіалів.

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"Хочемо збільшити фінансування Бюро економічної безпеки на 248%. Вони і так зараз не працюють. То навіщо їх дофінансовувати? Я би скорочував їм фінансування", — характеризує другу неоднозначну норму законопроекту про бюджет Железняк.

Крім того, нагадує депутат, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на 50% збільшують видатки на зарплату.

"Разом з тим, я би назвав проект бюджету на 2024 рік плюс-мінус адекватним. Там є що скорочувати, але це вже не ті бюджети, які були в минулому році", — резюмує співрозмовник Новини.LIVE.

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Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

Напередодні в Уряді назвали ключові пріоритети бюджету-2024.

Головним напрямком витрат бюджету на наступний рік, як і 2023-го, стане сфера безпеки та оборони.

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Другим важливим пріоритетом стануть заробітні плати працівників бюджетної сфери та соціальні виплати. Передусім, йдеться про лікарів, педагогів.

Зокрема, у планах наступного року — двоетапне підвищення мінімальної заробітної платні в країні. Також закладуть кошти на індексацію пенсійних виплат, на фінансування житлових субсидій, на допомогу внутрішньо переміщеним особам та на інші виплати.

Третім важливим акцентом у державному бюджеті стане відновлення українських міст, зруйнованих внаслідок російської агресії. В уряді наголошують на важливості продовження та завершення проєктів відновлення, які вже стартували. Також мають намір почати нові.

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Про те, як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво, ви можете почитати в інтерв’ю з депутатом Железняком

