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Депутат Железняк назвал наиболее неоднозначные нормы проекта бюджета-2024

29 сентября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Ярослав Железняк рассказал о неоднозначных нормах проекта бюджета-2024
Ярослав Железняк. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Народный депутат, замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью для Новини.LIVE назвал наиболее неоднозначные нормы проекта бюджета-2024.

В частности, он напомнил, что государство в следующем году хочет профинансировать производство 53 сериалов.

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"Хотим увеличить финансирование Бюро экономической безопасности на 248%. Они и так сейчас не работают. Зачем их дофинансировать? Я бы сокращал им финансирование", — характеризует вторую неоднозначную норму законопроекта о бюджете Железняк.

Кроме того, напоминает депутат, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на 50% увеличивают расходы на зарплату.

"Вместе с тем я бы назвал проект бюджета на 2024 год плюс-минус адекватным. Там есть что сокращать, но это уже не те бюджеты, которые были в прошлом году", — резюмирует собеседник Новини.LIVE.

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Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10 000.

Накануне в правительстве назвали ключевые приоритеты бюджета-2024.

Главным направлением расходов бюджета на следующий год, как и в 2023 году, станет сфера безопасности и обороны.

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Вторым важным приоритетом станут заработные платы работников бюджетной сферы и социальные выплаты. Прежде всего, речь идет о врачах, педагогах.

В частности, в планах на следующий год — двухэтапное повышение минимальной заработной платы в стране. Также заложат средства на индексацию пенсионных выплат, финансирование жилищных субсидий, помощь внутренне перемещенным лицам и другие выплаты.

Третьим важным акцентом в государственном бюджете станет восстановление украинских городов, разрушенных вследствие российской агрессии. В правительстве отмечают важность продолжения и завершения уже стартовавших проектов восстановления. Также намерены начать новые.
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О том, как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство, вы можете почитать в интервью с депутатом Железняком.

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