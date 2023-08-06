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Дієтологи розповіли про користь та небезпеку червоного буряка

6 серпня 2023 23:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дієтологи розповіли про користь та небезпеку червоного буряка
Червоний буряк на столі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дієтологи розповідають, що червоний буряк вважається одним із популярних овочів, бо містить у собі цілющі властивості: багато вітамінів та мікроелементів. Але, як виявилося, корисний буряк не для всіх.

Для кого саме, читайте у нашому матеріалі.

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Користь та небезпека червоного буряка

Дієтологи зазначають, що буряк містить:

  • вітаміни А і С, групи B,
  • фолієву кислоту,
  • йод,
  • бор,
  • марганець,
  • калій і залізо.

Також овоч — прекрасне джерело клітковини, а ще в ньому мало калорій (у 100 г сирого буряка — 43 ккал).

Буряк від тиску та інфаркту

Повідомляється, що буряк має солі азотної кислоти — нітрати. Коли вони потрапляють в організм, то розширюють стінки судин і знижують артеріальний тиск. Лікарі також кажуть, якщо регулярно їсти буряк, то можна знизити ризик інфаркту. 

Склянка бурякового соку. Фото: Google

Буряк корисний для жінок

Марганець, залізо і бор, що містяться в буряках, сприяють кровотворенню. Аби відновити крововтрату в організмі, лікарі радять вживати буряк жінкам під час менструацій. Також овоч корисний для жінок при клімаксі: допомагає відновити гормональний фон.

Денна порція буряка для здорової людини: 100-200 г на день, їсти його можна в будь-якому вигляді.

Молоді буряки на столі. Фото: Google

Кому буряк їсти не можна

Лікарі зазначають, що буряк не можна вживати:

  • за сечокам'яної та жовчнокам'яної хвороби, бо містить солі щавлевої кислоти, які провокують утворення каменів у сечовивідних і жовчовивідних шляхах;
  • при цукровому діабеті: буряк містить багато цукру;
  • у разі хвороб шлунково-кишкового тракту: овоч має проносний ефект;
  • у разі гіпотонії: велика порція буряка може стати причиною різкого зниження артеріального тиску.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.

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