Дієтологи розповіли про користь та небезпеку червоного буряка
Дієтологи розповідають, що червоний буряк вважається одним із популярних овочів, бо містить у собі цілющі властивості: багато вітамінів та мікроелементів. Але, як виявилося, корисний буряк не для всіх.
Для кого саме, читайте у нашому матеріалі.
Користь та небезпека червоного буряка
Дієтологи зазначають, що буряк містить:
- вітаміни А і С, групи B,
- фолієву кислоту,
- йод,
- бор,
- марганець,
- калій і залізо.
Також овоч — прекрасне джерело клітковини, а ще в ньому мало калорій (у 100 г сирого буряка — 43 ккал).
Буряк від тиску та інфаркту
Повідомляється, що буряк має солі азотної кислоти — нітрати. Коли вони потрапляють в організм, то розширюють стінки судин і знижують артеріальний тиск. Лікарі також кажуть, якщо регулярно їсти буряк, то можна знизити ризик інфаркту.
Буряк корисний для жінок
Марганець, залізо і бор, що містяться в буряках, сприяють кровотворенню. Аби відновити крововтрату в організмі, лікарі радять вживати буряк жінкам під час менструацій. Також овоч корисний для жінок при клімаксі: допомагає відновити гормональний фон.
Денна порція буряка для здорової людини: 100-200 г на день, їсти його можна в будь-якому вигляді.
Кому буряк їсти не можна
Лікарі зазначають, що буряк не можна вживати:
- за сечокам'яної та жовчнокам'яної хвороби, бо містить солі щавлевої кислоти, які провокують утворення каменів у сечовивідних і жовчовивідних шляхах;
- при цукровому діабеті: буряк містить багато цукру;
- у разі хвороб шлунково-кишкового тракту: овоч має проносний ефект;
- у разі гіпотонії: велика порція буряка може стати причиною різкого зниження артеріального тиску.
Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.
Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.