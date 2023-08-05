Овочі, які ви любите в одній банці — відео рецепт

Асорті з овочів. Фото: Freepik

Мариноване овочеве асорті — це всі овочі, які ви любите, зібрані в одній банці. Тут можна комбінувати ваші улюблені смаки. Чудова консервація для вашої родини на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

зелень кропу;

лавровий листок;

перець чорний горошок;

перець духмяний горошок;

часник;

цибуля;

морква;

капуста;

огірок;

помідор;

перець болгарський червоний і жовтий;

буряк;

цвітна капуста.

Для маринаду на 1,5 л води:

сіль 2 столові ложки;

цукор 100 г;

оцет 9% 150 мл.

Спосіб приготування

На дно банки ми ставимо кілька гілочок кропу, часник, цибулю лавровий листок, перець духмяний, перець горошком, морква кружальцями.

Цибуля та зелень в банці. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Потім кладемо в банку капусту порізану шматочками. До капусти додаємо огірки та помідори.

Овочі в банці. До капусти додаємо огірки та помідори.

Далі кладемо червоний перець та жовтий.

Овочі в банці. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Цвітну капусту також закладаємо в банку, та додаємо ще трохи огірків. На верх банки кладемо ілька пластинок буряка. Кількість овочів можете сами регулювати.

Закладання овочей в банку. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Ми будемо перший раз заливати кип'ятком, другий раз — додавати сіль і цукор, третій раз — додавати оцет і закриваємо. Накриваємо банки ковдрою та залишаємо на півгодини. Потім воду зливаємо.

Маринад для овочів. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Додаємо до овочів другий раз той же маринад, який ще раз довели до кипіння з цукром.

Овочі залиті маринадом. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Залишаємо овочі під ковдрою ще на пів години. Зливаємо воду з банок. У цей маринад додаємо оцет та доводимо до кипіння. Потім заливаємо наші овочі цим маринадом.

Готове овочеве асорті. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Далі закатуємо банки, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження.

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