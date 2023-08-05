Овочі, які ви любите в одній банці — відео рецепт

Мариноване асорті з овочів на зиму: бюджетно та ситно
Мариноване овочеве асорті — це всі овочі, які ви любите, зібрані в одній банці. Тут можна комбінувати ваші улюблені смаки. Чудова консервація для вашої родини на зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- зелень кропу;
- лавровий листок;
- перець чорний горошок;
- перець духмяний горошок;
- часник;
- цибуля;
- морква;
- капуста;
- огірок;
- помідор;
- перець болгарський червоний і жовтий;
- буряк;
- цвітна капуста.
Для маринаду на 1,5 л води:
- сіль 2 столові ложки;
- цукор 100 г;
- оцет 9% 150 мл.
Спосіб приготування
На дно банки ми ставимо кілька гілочок кропу, часник, цибулю лавровий листок, перець духмяний, перець горошком, морква кружальцями.
Потім кладемо в банку капусту порізану шматочками. До капусти додаємо огірки та помідори.
Далі кладемо червоний перець та жовтий.
Цвітну капусту також закладаємо в банку, та додаємо ще трохи огірків. На верх банки кладемо ілька пластинок буряка. Кількість овочів можете сами регулювати.
Ми будемо перший раз заливати кип'ятком, другий раз — додавати сіль і цукор, третій раз — додавати оцет і закриваємо. Накриваємо банки ковдрою та залишаємо на півгодини. Потім воду зливаємо.
Додаємо до овочів другий раз той же маринад, який ще раз довели до кипіння з цукром.
Залишаємо овочі під ковдрою ще на пів години. Зливаємо воду з банок. У цей маринад додаємо оцет та доводимо до кипіння. Потім заливаємо наші овочі цим маринадом.
Далі закатуємо банки, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження.
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