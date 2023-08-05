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Мариноване асорті з овочів на зиму: бюджетно та ситно

5 серпня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Овочі, які ви любите в одній банці — відео рецепт
Асорті з овочів. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мариноване овочеве асорті — це всі овочі, які ви любите, зібрані в одній банці. Тут можна комбінувати ваші улюблені смаки. Чудова консервація для вашої родини на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться: 

  • зелень кропу;
  • лавровий листок;
  • перець чорний горошок;
  • перець духмяний горошок;
  • часник;
  • цибуля;
  • морква;
  • капуста;
  • огірок;
  • помідор;
  • перець болгарський червоний і жовтий;
  • буряк;
  • цвітна капуста.

Для маринаду на 1,5 л води:

  • сіль 2 столові ложки;
  • цукор 100 г;
  • оцет 9% 150 мл.

Спосіб приготування

На дно банки ми ставимо кілька гілочок кропу, часник, цибулю лавровий листок, перець духмяний, перець горошком, морква кружальцями. 

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Цибуля та зелень в банці. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Потім кладемо в банку капусту порізану шматочками. До капусти додаємо огірки та помідори.

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Овочі в банці. До капусти додаємо огірки та помідори. 

Далі кладемо червоний перець та жовтий. 

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Овочі в банці. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Цвітну капусту також закладаємо в банку, та додаємо ще трохи огірків. На верх банки кладемо ілька пластинок буряка. Кількість овочів можете сами регулювати. 

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Закладання овочей в банку. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Ми будемо перший раз заливати кип'ятком, другий раз — додавати сіль і цукор, третій раз — додавати оцет і закриваємо. Накриваємо банки ковдрою та залишаємо на півгодини. Потім воду зливаємо. 

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Маринад для овочів. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Додаємо до овочів другий раз той же маринад, який ще раз довели до кипіння з цукром. 

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Овочі залиті маринадом. Фото: YouTube Куховаримо Разом

Залишаємо овочі під ковдрою ще на пів години.  Зливаємо воду з банок. У цей маринад  додаємо оцет та доводимо до кипіння. Потім заливаємо наші овочі цим маринадом.

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Готове овочеве асорті. Фото: YouTube Куховаримо Разом

 Далі закатуємо банки, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. 

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