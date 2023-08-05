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Маринованное ассорти из овощей на зиму: бюджетно и сытно

5 августа 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Овощи, которые вы любите в одной банке — видео рецепт
Ассорти из овощей. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Маринованное овощное ассорти – это все овощи, которые вы любите, собраны в одной банке. Здесь можно комбинировать ваши любимые овощи. Прекрасная консервация для вашей семьи на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

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Вам понадобится:

  • зелень укропа;
  • лавровый лист;
  • перец черный горошек;
  • перец душистый горошек;
  • чеснок;
  • лук;
  • морковь;
  • капуста;
  • огурец;
  • помидор;
  • перец болгарский красный и желтый;
  • свекла;
  • цветная капуста.

Для маринада на 1,5 л воды:

  • соль 2 столовые ложки;
  • сахар 100 г;
  • уксус 9% 150 мл.

Способ приготовления

На дно банки мы ставим несколько веточек укропа, чеснок, лук лавровый лист, перец душистый, перец горошком, морковь кружочками.

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Лук и зелень в банке. Фото: YouTube Поварим Итого

Затем кладем в банку капусту порезанную кусочками. В капусту добавляем огурцы и помидоры.

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Овощи в банке. В капусту добавляем огурцы и помидоры.

Далее кладем красный перец и желтый.

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Овощи в банке. Фото: YouTube Поварим Итого

Цветную капусту также закладываем в банку и добавляем еще немного огурцов. На верх банки кладем несколько пластинок свеклы. Количество овощей можете сами регулировать.

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Заделка овощей в банке. Фото: YouTube Поварим Итого

Мы будем первый раз заливать кипятком, второй раз – добавлять соль и сахар, третий раз – добавлять уксус и закрываем. Накрываем банки одеялом и оставляем на полчаса. Затем воду сливаем.

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Маринад для овощей. Фото: YouTube Поварим Итого

Добавляем к овощам вторично тот же маринад, который еще раз довели до кипения с сахаром.

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Овощи залиты маринадом. Фото: YouTube Поварим Итого

Оставляем овощи под одеялом еще на пол часа. Сливаем воду из банок. В этот маринад добавляем уксус и кипятим. Затем заливаем наши овощи этим маринадом.

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Готовое овощное ассорти. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее закатываем банки, накрываем одеялом и оставляем до полного охлаждения.

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