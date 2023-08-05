Овощи, которые вы любите в одной банке — видео рецепт

Ассорти из овощей. Фото: Freepik

Маринованное овощное ассорти – это все овощи, которые вы любите, собраны в одной банке. Здесь можно комбинировать ваши любимые овощи. Прекрасная консервация для вашей семьи на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

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Вам понадобится:

зелень укропа;

лавровый лист;

перец черный горошек;

перец душистый горошек;

чеснок;

лук;

морковь;

капуста;

огурец;

помидор;

перец болгарский красный и желтый;

свекла;

цветная капуста.

Для маринада на 1,5 л воды:

соль 2 столовые ложки;

сахар 100 г;

уксус 9% 150 мл.

Способ приготовления

На дно банки мы ставим несколько веточек укропа, чеснок, лук лавровый лист, перец душистый, перец горошком, морковь кружочками.

Лук и зелень в банке. Фото: YouTube Поварим Итого

Затем кладем в банку капусту порезанную кусочками. В капусту добавляем огурцы и помидоры.

Овощи в банке. В капусту добавляем огурцы и помидоры.

Далее кладем красный перец и желтый.

Овощи в банке. Фото: YouTube Поварим Итого

Цветную капусту также закладываем в банку и добавляем еще немного огурцов. На верх банки кладем несколько пластинок свеклы. Количество овощей можете сами регулировать.

Заделка овощей в банке. Фото: YouTube Поварим Итого

Мы будем первый раз заливать кипятком, второй раз – добавлять соль и сахар, третий раз – добавлять уксус и закрываем. Накрываем банки одеялом и оставляем на полчаса. Затем воду сливаем.

Маринад для овощей. Фото: YouTube Поварим Итого

Добавляем к овощам вторично тот же маринад, который еще раз довели до кипения с сахаром.

Овощи залиты маринадом. Фото: YouTube Поварим Итого

Оставляем овощи под одеялом еще на пол часа. Сливаем воду из банок. В этот маринад добавляем уксус и кипятим. Затем заливаем наши овощи этим маринадом.

Готовое овощное ассорти. Фото: YouTube Поварим Итого

Далее закатываем банки, накрываем одеялом и оставляем до полного охлаждения.

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