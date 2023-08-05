Овощи, которые вы любите в одной банке — видео рецепт

Маринованное ассорти из овощей на зиму: бюджетно и сытно
Маринованное овощное ассорти – это все овощи, которые вы любите, собраны в одной банке. Здесь можно комбинировать ваши любимые овощи. Прекрасная консервация для вашей семьи на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.
Вам понадобится:
- зелень укропа;
- лавровый лист;
- перец черный горошек;
- перец душистый горошек;
- чеснок;
- лук;
- морковь;
- капуста;
- огурец;
- помидор;
- перец болгарский красный и желтый;
- свекла;
- цветная капуста.
Для маринада на 1,5 л воды:
- соль 2 столовые ложки;
- сахар 100 г;
- уксус 9% 150 мл.
Способ приготовления
На дно банки мы ставим несколько веточек укропа, чеснок, лук лавровый лист, перец душистый, перец горошком, морковь кружочками.
Затем кладем в банку капусту порезанную кусочками. В капусту добавляем огурцы и помидоры.
Далее кладем красный перец и желтый.
Цветную капусту также закладываем в банку и добавляем еще немного огурцов. На верх банки кладем несколько пластинок свеклы. Количество овощей можете сами регулировать.
Мы будем первый раз заливать кипятком, второй раз – добавлять соль и сахар, третий раз – добавлять уксус и закрываем. Накрываем банки одеялом и оставляем на полчаса. Затем воду сливаем.
Добавляем к овощам вторично тот же маринад, который еще раз довели до кипения с сахаром.
Оставляем овощи под одеялом еще на пол часа. Сливаем воду из банок. В этот маринад добавляем уксус и кипятим. Затем заливаем наши овощи этим маринадом.
Далее закатываем банки, накрываем одеялом и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте, за который всегда благодарят, свекольная аджика на зиму. Аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. также вы сможете ее использовать при приготовлении борща. Бюджетно, быстро, вкусно, удобно и многофункционально – это все об этом чуде аджика.