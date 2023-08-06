Диетологи рассказали о пользе и опасности красной свеклы
Диетологи рассказывают, что красная свекла считается одним из популярных овощей, поскольку имеет целебные свойства: много витаминов и микроэлементов. Но, как оказалось, свекла полезна не для всех.
Для кого именно, читайте в нашем материале.
Польза и опасность красной свеклы
Диетологи отмечают, что свекла содержит:
- витамины А и С, группы B,
- фолиевую кислоту,
- йод,
- бор,
- марганец,
- калий и железо.
Также овощ — прекрасный источник клетчатки, а еще в нем мало калорий (в 100 г сырой свеклы — 43 ккал).
Свекла от давления и инфаркта
Сообщается, что свекла имеет соли азотной кислоты — нитраты. Когда она попадает в организм, она расширяет стенки сосудов и снижает АД. Врачи также говорят, если регулярно есть свеклу, можно снизить риск инфаркта.
Свекла полезна для женщин
Марганец, железо и бор, содержащиеся в свекле, способствуют кроветворению. Чтобы восстановить кровопотерю в организме, врачи советуют принимать свеклу женщинам во время менструаций. Также овощ полезен женщинам при климаксе: помогает восстановить гормональный фон.
Дневная порция свеклы для здорового человека: 100-200 г в день, есть ее можно в любом виде.
Кому свеклу есть нельзя
Врачи отмечают, что свеклу нельзя употреблять:
- при мочекаменной и желчнокаменной болезни, так как содержит соли щавелевой кислоты, которые провоцируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях;
- при сахарном диабете: свекла содержит много сахара;
- при болезнях желудочно-кишечного тракта: овощ имеет слабительный эффект;
- при гипотонии: большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения АД.
Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.
Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей.