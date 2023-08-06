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Диетологи рассказали о пользе и опасности красной свеклы

6 августа 2023 23:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Диетологи рассказали о пользе и опасности красной свеклы
Красная свекла на столе. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Диетологи рассказывают, что красная свекла считается одним из популярных овощей, поскольку имеет целебные свойства: много витаминов и микроэлементов. Но, как оказалось, свекла полезна не для всех.

Для кого именно, читайте в нашем материале.

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Польза и опасность красной свеклы

Диетологи отмечают, что свекла содержит:

  • витамины А и С, группы B,
  • фолиевую кислоту,
  • йод,
  • бор,
  • марганец,
  • калий и железо.

Также овощ — прекрасный источник клетчатки, а еще в нем мало калорий (в 100 г сырой свеклы — 43 ккал).

Свекла от давления и инфаркта

Сообщается, что свекла имеет соли азотной кислоты — нитраты. Когда она попадает в организм, она расширяет стенки сосудов и снижает АД. Врачи также говорят, если регулярно есть свеклу, можно снизить риск инфаркта.

Стакан свекольного сока. Фото: Google

Свекла полезна для женщин

Марганец, железо и бор, содержащиеся в свекле, способствуют кроветворению. Чтобы восстановить кровопотерю в организме, врачи советуют принимать свеклу женщинам во время менструаций. Также овощ полезен женщинам при климаксе: помогает восстановить гормональный фон.

Дневная порция свеклы для здорового человека: 100-200 г в день, есть ее можно в любом виде.

Молодая свекла на столе. Фото: Google

Кому свеклу есть нельзя

Врачи отмечают, что свеклу нельзя употреблять:

  • при мочекаменной и желчнокаменной болезни, так как содержит соли щавелевой кислоты, которые провоцируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях;
  • при сахарном диабете: свекла содержит много сахара;
  • при болезнях желудочно-кишечного тракта: овощ имеет слабительный эффект;
  • при гипотонии: большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения АД.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.

Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей.

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