Головна Життя Українцям пояснили, коли готові страви в магазині краще не купувати

Українцям пояснили, коли готові страви в магазині краще не купувати

Дата публікації: 21 березня 2026 22:55
Покупці в українському супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Багато українців вважають за краще купувати готову їжу в супермаркетах. Це зручно, тому що економить час на приготування їжі. Крім того, це можливість побалувати себе якимось блюдом, наприклад, незвичайним салатом, який складно робити самому.

Але готова їжа у супермаркеті несе й ризики. Про це сайту Новини.LIVE розповіла товарознавець Лілія Бистрицька.

Коли слід утриматися від покупки готової їжі в супермаркетах

Готові страви, за твердженням товарознавця, мають стабільний попит, особливо під час постійних відключень світла, проте ставлять підвищені вимоги до режиму зберігання. Такі вироби не розраховані на тривале перебування на полиці, тому потребують особливого контролю температурного режиму та строків реалізації.

"Варто утриматися від покупки, якщо відсутнє маркування з датою та часом приготування, порушений температурний режим, продукт має змінений запах або зовнішній вигляд, страва продається наприкінці дня без інформації про повторне охолодження. Особливо в нинішній час, коли є тривалі відключення електроенергії", — підкреслила вона.

Що ще цікаво знати українцям

Раніше ми розповідали, які неприємні сюрпризи може приховувати сирна та ковбасна нарізка в супермаркеті.  

Герметично упакована або вже нарізана продукція виглядає практичною, але несе кілька важливих нюансів. Нарізку часто готують із продуктів, термін придатності яких майже завершився, щоб не списувати товари.

При чому склад і дату виготовлення іноді друкують дуже маленькими літерами. Також варто пам'ятати, що таке фасування зменшує термін, протягом якого продукт залишається придатним для споживання.  

Нагадаємо, раніше ми розказували про те, чому українські виробники постійно зменшують об'єм фасування молока, олії, йогурта чи навіть хліба. Зараз, наприклад, дуже складно знайти пляшку молока чи олії об'ємом рівно 1 літр. Майже всі виробники зараз фасують їх в кращому випадку у 900-грамові пляшки. 

Це явище притаманно не тільки Україні та має назву "шрінкфляція". 

Також ми писали, що коли людина купує каву, то насамперед звертає увагу на ціну, бренд та упаковку. Натомість мало кого цікавить, з якої країни походить кава. Хоча насправді саме завдяки цій інформації й варто вирішувати, купувати товар чині. 

Детальніше про те, каву з яких країн краще не купувати, нам розповів власник київської кав'ярні Роман Фединський.

Ще ми розказували, скільки має коштувати пляшка якісного вина в українських магазинах. Для цього потрібно зважати на низку важливих факторів. Наприклад на те, якою є собівартість виробництва в країні, з якої походить вино, а також на витрати на виноград, ферментацію, витримку тощо. 

Тож якщо говорити про якісне червоне або біле вино завезене з інших країн, то воно має коштувати від 250 до 600 гривен за пляшку 0,75 л. Вино вищого цінового сегменту від відомих французьких, італійських або чилійських брендів коштує від 600 до 1 200 гривень і більше за пляшку. 

продукти їжа покупки супермаркет ціни на продукти
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
