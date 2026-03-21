Українцям пояснили, коли готові страви в магазині краще не купувати

Покупці в українському супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Багато українців вважають за краще купувати готову їжу в супермаркетах. Це зручно, тому що економить час на приготування їжі. Крім того, це можливість побалувати себе якимось блюдом, наприклад, незвичайним салатом, який складно робити самому.

Але готова їжа у супермаркеті несе й ризики. Про це сайту Новини.LIVE розповіла товарознавець Лілія Бистрицька.

Читайте також:

Коли слід утриматися від покупки готової їжі в супермаркетах

Готові страви, за твердженням товарознавця, мають стабільний попит, особливо під час постійних відключень світла, проте ставлять підвищені вимоги до режиму зберігання. Такі вироби не розраховані на тривале перебування на полиці, тому потребують особливого контролю температурного режиму та строків реалізації.

"Варто утриматися від покупки, якщо відсутнє маркування з датою та часом приготування, порушений температурний режим, продукт має змінений запах або зовнішній вигляд, страва продається наприкінці дня без інформації про повторне охолодження. Особливо в нинішній час, коли є тривалі відключення електроенергії", — підкреслила вона.

Що ще цікаво знати українцям

Герметично упакована або вже нарізана продукція виглядає практичною, але несе кілька важливих нюансів. Нарізку часто готують із продуктів, термін придатності яких майже завершився, щоб не списувати товари.

При чому склад і дату виготовлення іноді друкують дуже маленькими літерами. Також варто пам'ятати, що таке фасування зменшує термін, протягом якого продукт залишається придатним для споживання.

