Головна Життя Українцям пояснили, скільки коштує якісна кава в магазинах

Українцям пояснили, скільки коштує якісна кава в магазинах

Дата публікації: 15 березня 2026 23:01
Чоловік і жінка, яка тримає в руках філіжанку кави. Фото: УНІАН

Коли людина купує каву, то насамперед звертає увагу на ціну, бренд та упаковку. Натомість мало кого цікавить з якої країни походить кава. Хоча насправді саме завдяки цій інформації й варто вирішувати, купувати товар чині. 

Детальніше про те, з яких країн каву краще купувати обережно, Новини.LIVE розповів власник київської кав'ярні Роман Фединський.

Звідки в Україну завозять найякіснішу каву

Вважається, що наякісніші зерна для кави вирощують в Бразилії, Колумбії, Ефіопії, Кенії, Гватемалі та Коста-Риці. Однак деякі інші регіони, які теж постачають продукт, мають не дуже позитивну репутацію.

"Кава з деяких регіонів частіше потрапляє на ринок у нижчому сегменті як сировина масового виробництва. Низька ціна та відсутність детального маркування зазвичай є сигналом масового, а не преміального продукту", — пояснив Фединський.

Яку каву українцям слід купувати обережніше

За словами Фединського, йдеться про каву з:

В'єтнаму — великий виробник робусти, яку часто використовують у дешевих сумішах;
Індонезії (масовий сегмент) — якість може суттєво відрізнятися залежно від регіону та способу обробки;

Також слід уважніше придивлятися до кави, яку доставили з деяких держав Африки та Азії, якщо на упаковці не пишуть чітку інформацію про походження, сорт і технологію обробки.

Скільки в Україні коштує якісна кава

Базова арабіка чи суміш від великих виробників/локальних обсмажувальників, як зауважив Роман Фединський, може коштувати від 400 до 600 гривень за кілограм. Середні ціни — це, як правило, від 700 до 1 200 гривень за кілограм. 

"Преміум та specialty-продукт коштує від 1 300 до 2 500 гривень. Це моносорти, мікролоти, кава з унікальним смаковим профілем і ручним контролем обсмаження", — констатував Фединський.

Якщо товар продають за ціною значно нижче ринкової, то часто він характеризується багатьма недоліками. 

Раніше ми пояснювали, які продукти заборонено провозити через кордон у 2026 році. Українців не випустять з країни, якщо в багажі знайдуть м'ясо, сало, ковбасу й не тільки. Ще писали, які продукти найбільше подорожчають в Україні з січня 2026 року. Йдеться про молоко, масло, хліб, м'ясо.

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
