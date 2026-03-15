Украинцам объяснили, сколько стоит качественный кофе в магазинах

Когда человек покупает кофе, то прежде всего обращает внимание на цену, бренд и упаковку. Но мало кого интересует из какой страны происходит кофе. Хотя на самом деле именно благодаря этой информации и стоит решать, покупать товар или нет.

Подробнее о том, из каких стран кофе лучше покупать осторожно, Новини.LIVE рассказал владелец киевской кофейни Роман Фединский.

Откуда в Украину завозят самый качественный кофе

Считается, что самые качественные зерна для кофе выращивают в Бразилии, Колумбии, Эфиопии, Кении, Гватемале и Коста-Рике. Однако некоторые другие регионы, которые тоже поставляют продукт, имеют не очень положительную репутацию.

"Кофе из некоторых регионов чаще попадает на рынок в низшем сегменте как сырье массового производства. Низкая цена и отсутствие детальной маркировки обычно является сигналом массового, а не премиального продукта", — сказал Фединский.

Какой кофе украинцам следует покупать осторожнее

По словам Фединского, речь идет о кофе из:

Вьетнама — крупный производитель робусты, которую часто используют в дешевых смесях;

Индонезии (массовый сегмент) — качество может существенно отличаться в зависимости от региона и способа обработки;

Также следует внимательнее присматриваться к кофе, который доставили из некоторых государств Африки и Азии, если на упаковке не пишут четкую информацию о происхождении, сорте и технологии обработки.

Сколько в Украине стоит качественный кофе

Базовая арабика или смесь от крупных производителей/локальных обжарщиков, как отметил Роман Фединский, может стоить от 400 до 600 гривен за килограмм. Средние цены — это, как правило, от 700 до 1 200 гривен за килограмм.

"Премиум и specialty-продукт стоит от 1 300 до 2 500 гривен. Это моносорта, микролоты, кофе с уникальным вкусовым профилем и ручным контролем обжарки", — констатировал Фединский.

Если товар продают по цене значительно ниже рыночной, то часто он характеризуется многими недостатками.

