Якою має бути ціна на якісну ковбасу в Україні

Канапка з ковбасою та вершковим маслом — це одна із найпопулярніших страв серед українців. Та якісна ковбаса в Україні не може бути дешевою. Причина — якісний продукт, у якому є багато м'яса, коштуватиме дорожче.

Про це Новини.LIVE розповіла технологиня Наталя Свириденко.

Читайте також:

Скільки може коштувати якісна ковбаса

За словами Наталії Свириденко, на ціну впливають, наприклад, вид, категорія та склад ковбаси. Так, варені ковбаси з категорії В і С коштують від 130 до 200 гривень за кілограм. У цих ковбасах, як пояснила технологиня, є додаткові інгредієнти, зокрема крохмалю або рослинних білків.

Натомість ціни на варені ковбаси категорії А варіюються від 220 до 320 гривень за кілограм. У складі більше м’ясної сировини, менше сполучних компонентів.

Напівкопчені та варено-копчені ковбаси українцям пропонують купувати за цінами від 280 до 450 гривень за кілограм. Цей вид ковбаси може дорожчати через технології копчення та використанню більших часток м’яса.

Сирокопчені ковбаси преміального сегмента — найдорожчий продукт. Цінники коливаються від 550 до 900 гривень за кілограм і навіть більше. У таких продуктах кількість м'яса максимальна, в ковбаси додають натуральні спеції.

"У середньому якісна ковбаса, виготовлена з натуральної сировини, не може коштувати дешевше 200 — 250 грн за кілограм, адже нижча ціна зазвичай означає економію на м’ясі та заміну його більш доступними компонентами", — підкреслила Свириденко.

Як в Україні зміняться ціни на популярні продукти

В Україні наприкінці березня та на початку квітня можуть подорожчати молочні продукти та м'ясо. Зараз споживачі не відчувають браку пропозиції на ринку м’яса, але ближче до Великодня попит на цю продукцію, як правило, зростає, тож виробники скористаються можливістю не стримувати ціни.

Щодо молочної продукції то ціни, як очікується, оновляться наприкінці березня.

Раніше ми розповідали, чому іноді краще відмовитися від покупки нарізаних продуктів, зокрема сиру й ковбаси у супермаркетах. Наприклад, споживачам варто звертати увагу не тільки на термін придатності. Також ми писали, що відбувається з цінами на помідори в Україні. Популярний овоч подорожчав майже на 40% у річному розрізі.