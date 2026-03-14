Главная Жизнь Сколько может стоить качественная колбаса в магазинах

Дата публикации 14 марта 2026 22:37
Какой должна быть цена на качественную колбасу в Украине
Покупатель в супермаркете. Фото: УНИАН

Бутерброд с колбасой и сливочным маслом — это одно из самых популярных блюд среди украинцев. Но качественная колбаса в Украине не может быть дешевой. Причина — качественный продукт, в котором есть много мяса, будет стоить дороже.

Об этом Новини.LIVE рассказала технолог Наталья Свириденко.

Реклама
Сколько может стоить качественная колбаса

По словам Натальи Свириденко, на цену влияют, например, вид, категория и состав колбасы. Так, вареные колбасы из категории В и С стоят от 130 до 200 гривен за килограмм. В этих колбасах, как пояснила технолог, есть дополнительные ингредиенты, в частности крахмала или растительных белков.

Зато цены на вареные колбасы категории А варьируются от 220 до 320 гривен за килограмм. В составе больше мясного сырья, меньше связующих компонентов.

Полукопченые и варено-копченые колбасы украинцам предлагают покупать по ценам от 280 до 450 гривен за килограмм. Этот вид колбасы может дорожать из-за технологии копчения и использования больших долей мяса.

Сырокопченые колбасы премиального сегмента — самый дорогой продукт. Ценники колеблются от 550 до 900 гривен за килограмм и даже больше. В таких продуктах количество мяса максимальное, в колбасы добавляют натуральные специи.

"В среднем качественная колбаса, изготовленная из натурального сырья, не может стоить дешевле 200 — 250 грн за килограмм, ведь более низкая цена обычно означает экономию на мясе и замену его более доступными компонентами", — подчеркнула Свириденко.

Как в Украине изменятся цены на популярные продукты

В Украине в конце марта и в начале апреля могут подорожать молочные продукты и мясо. Сейчас потребители не испытывают недостатка предложения на рынке мяса, но ближе к Пасхе спрос на эту продукцию, как правило, растет, поэтому производители воспользуются возможностью не сдерживать цены.

По молочной продукции то цены, как ожидается, обновятся в конце марта.

Ранее мы рассказывали, почему иногда лучше отказаться от покупки нарезанных продуктов, в частности сыра и колбасы в супермаркетах. Например, потребителям стоит обращать внимание не только на срок годности. Также мы писали, что происходит с ценами на помидоры в Украине. Популярный овощ подорожал почти на 40% в годовом разрезе.

цены в Украине рацион питания цены на продукты варёные колбасы полукопчёные колбасы цены на колбасу
Виктория Федоров - Редактор
Виктория Федоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

