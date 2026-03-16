Головна Життя Молоко і олію вже не продають по літру: що таке "шрінкфляція"

Дата публікації: 16 березня 2026 23:10
Молоко і олію вже не продають по літру: що таке шрінкфляція
Полиця з молочними продуктами у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Покупці, які не аналізують продукти перед тим, як покласти їх до кошика, часто не помічають того, що об'єм їх улюбленого молока чи йогурта чи навіть хліба майже кожен рік зменшується. Зараз, наприклад, дуже складно знайти пляшку молока чи олії об'ємом рівно 1 літр. Майже всі виробники зараз фасують їх в кращому випадку у 900-грамові пляшки. 

Чи не порушуються таким чином права споживачів, та чому виробники молока більше не фасують свій товар у літрові ємності, розбіралася редакція Новини.LIVE.

Реклама
Що таке "шрінкфляція"

Насправді це не якась суто українська історія. Так роблять в багатьох країнах і для цього явища є спеціальний термін — шрінкфляція. Це слово прийшло з англійської мови: shrink — тобто "зменшуватися", і inflation — інфляція.

Суть банальна. Усередині упаковки товару стає трохи менше, але ціна на полиці залишається майже такою самою. Таким способом виробники викручуються, коли дорожчає виробництво. Прямо підняти ціну для них — ризик, бо покупців це може налякати і вони почнуть брати інший бренд. Тому легше тихо зменшити вагу чи об’єм.

Найчастіше це помітно на звичайних продуктах, які люди купують постійно: молоко, йогурти, соки, хліб, булочки, різні снеки — на повсякденній їжі.

Які хитрощі використовують виробники

Такі приклади є всюди, не лише на продуктах чи пакетах з молоком. Наприклад, вже довгі роки поступово зменшуються пляшки олії — з 1 літра до 900 мілілітрів, потім 850 мл, а зараз зустрічаються й пляшки по 775 мл.

При цьому позначки з об'ємом зазвичай наносять білим шрифтом на жовтому тлі, тому покупець майже не помічає зміну. До того ж, виробники намагаються змінювати форму пластикової пляшки так, щоб візуально вона здавалася такого ж обсягу, як і раніше.

Чи є це обманом споживачів

При цьому шрінкфляція сама по собі не порушує закон. Якщо виробник чесно зазначає, що в пляшці менше молока чи олії, ніж літр, то це не є обманом.

А ось якщо на упакуванні або ціннику зазначено "1 літр", а на етикетці зі зворотного боку вказано, що справжній об'єм менше, 900 чи 850 мл, то це вже  введення покупця в оману і пряме порушення законодавства. 

Що ще необхідно знати покупцям

Часті запитання

Як відрізнити натуральне молоко від порошкового?

Для цього треба взяти аркуш білого паперу і поставити на нього склянку з молоком. Свіже непастеризоване чи пастеризоване молоко виглядатиме суцільно білим, іноді злегка мутним, і може мати ледь помітний блакитний тон. 

Порошкове молоко після розчинення при кімнатній температурі через деякий час набуде червонуватого або помаранчевого відтінку.

Як перевірити домашнє молоко на свіжість?

Найлегше дізнатися про свіжість молока за запахом. Якщо відчувається різкий кислуватий аромат, продукт вже зіпсувався.

Додатково можна оглянути консистенцію: рідина має бути однорідною. Згустки або білі частинки, що нагадують пластівці, вказують на процес скисання.

Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

