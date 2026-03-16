Молоко и подсолнечное масло уже не продают по литру: что такое шринкфляция

Покупатели, которые не анализируют продукты перед тем, как положить их в корзину, часто не замечают того, что объем их любимого молока, йогурта или даже хлеба почти каждый год уменьшается. Сейчас, например, очень сложно найти бутылку молока или подсолнечного масла объемом ровно 1 литр. Почти все производители сейчас фасуют их в лучшем случае в 900-граммовые бутылки.

Не нарушаются ли таким образом права потребителей, и почему производители молока больше не фасуют свой товар в литровые емкости, разбиралась редакция Новини.LIVE.

Что такое "шринкфляция"

На самом деле это не сугубо украинское изобретение. Так делают во многих странах и для этого явления есть специальный термин - шринкфляция. Это слово пришло из английского языка: shrink — то есть "уменьшаться", и inflation — инфляция.

Суть банальна. Внутри упаковки товара становится немного меньше, но цена на полке остается почти такой же. Таким способом производители выкручиваются, когда дорожает производство. Прямо поднять цену для них — риск, потому что покупателей это может напугать и они начнут брать другой бренд. Поэтому легче тихо уменьшить вес или объем.

Чаще всего это заметно на обычных продуктах, которые люди покупают постоянно: молоко, йогурты, соки, хлеб, булочки, различные снеки — на повседневной еде.

Какие уловки используют производители

Такие примеры есть везде, не только на продуктах или пакетах с молоком. Например, уже долгие годы постепенно уменьшаются бутылки с подсолнечным маслом — с 1 литра до 900 миллилитров, затем 850 мл, а сейчас встречаются и бутылки по 775 мл.

При этом отметки с объемом обычно наносят белым шрифтом на желтом фоне, поэтому покупатель почти не замечает изменения. К тому же, производители стараются менять форму пластиковой бутылки так, чтобы визуально она казалась такого же объема, как и раньше.

Является ли это обманом потребителей

При этом шринкфляция сама по себе не нарушает закон. Если производитель честно указывает, что в бутылке меньше молока или масла, чем литр, то это не является обманом.

А вот если на упаковке или ценнике указано "1 литр", а на этикетке с обратной стороны указано, что настоящий объем меньше, 900 или 850 мл, то это уже введение покупателя в заблуждение и прямое нарушение законодательства.

Часто задаваемые вопросы

Как отличить натуральное молоко от порошкового?

Для этого надо взять лист белой бумаги и поставить на него стакан с молоком. Свежее непастеризованное или пастеризованное молоко будет выглядеть сплошь белым, иногда слегка мутным, и может иметь едва заметный голубой тон.

Порошковое молоко после растворения при комнатной температуре через некоторое время приобретет красноватый или оранжевый оттенок.

Как проверить домашнее молоко на свежесть?

Легче всего узнать о свежести молока по запаху. Если чувствуется резкий кисловатый аромат, продукт уже испортился.

Дополнительно можно осмотреть консистенцию: жидкость должна быть однородной. Сгустки или белые частицы, напоминающие хлопья, указывают на процесс скисания.