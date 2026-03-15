Способи, як обрати якісне масло в магазині: на що варто дивитися

Масло здається простим продуктом, але на полицях часто лежить зовсім не те, що очікує покупець. Багато пачок виглядають однаково, а всередині може бути спред або суміш із рослинними жирами. Тому, щоб вибрати по справжньому якісне масло, необхідно звертати увагу на склад продукту.

Головне, що треба тримати у голові —натуральне вершкове масло роблять тільки з молока або вершків, пише Новини.LIVE з посиланням на Spar.

Склад і жирність

Перше, що варто перевірити — склад. Якщо бачите рослинні жири, емульгатори чи стабілізатори, це вже не класичне масло. Швидше за все, перед вами спред.

Ще один орієнтир — жирність. У нормального вершкового масла вона близько 82,5%. Менший показник іноді означає, що всередині більше води або домішок.

Смак і консистенція

Якісне масло має легкий вершковий запах і м’який смак без гіркоти та присмаку.

У холодильнику воно тверде, але при кімнатній температурі поступово стає м’якшим і пластичним. Якщо ж продукт одразу дуже м’який або навпаки кам’яний — це вже підозріло.

Упаковка і термін

На упаковку теж варто глянути. Найчастіше хороше масло загортають у фольгу або щільний папір — так воно менше контактує зі світлом і повітрям.

Термін зберігання у натурального продукту не дуже довгий. Якщо ви бачите, що він занадто великий, виробник міг додати консерванти.

Ціна і виробник

Натуральне масло, як і олівкова олія, рідко буває дуже дешевим. Виробництво молочних продуктів саме по собі коштовне, тому підозріло низька ціна — привід придивитися до складу.

Зазвичай безпечніше брати продукцію від перевірених брендів або місцевих виробників, але все одно краще читати етикетку. Іноді саме вона говорить більше за рекламу.



Таким чином, щоб вибрати нормальне вершкове масло, достатньо перевірити кілька речей: склад, жирність, запах, консистенцію, упаковку і термін придатності.

Раніше ми розповідали, чому іноді краще відмовитися від покупки нарізаних продуктів, зокрема сиру й ковбаси у супермаркетах. Споживачам варто звертати увагу не тільки на термін придатності.

Також ми писали, що відбувається з цінами на помідори в Україні. Популярний овоч подорожчав майже на 40% у річному розрізі.

Дізнавайтесь також, що потрібно знати про продукти з позначками "еко", "біо" та "органік" в українських супермаркетах та чому такий напис не завжди є ознакою якості.