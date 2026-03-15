Способы, как выбрать качественное масло в магазине: на что стоит смотреть

Масло кажется простым продуктом, но на полках часто лежит совсем не то, что ожидает покупатель. Многие пачки выглядят одинаково, а внутри может быть спред или смесь с растительными жирами. Поэтому, чтобы выбрать по настоящему качественное масло, необходимо обращать внимание на состав продукта.

Главное, что надо держать в голове — натуральное сливочное масло делают только из молока или сливок, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Spar.

Состав и жирность

Первое, что стоит проверить — состав. Если видите растительные жиры, эмульгаторы или стабилизаторы, это уже не классическое масло. Скорее всего, перед вами спред.

Еще один ориентир — жирность. У нормального сливочного масла она около 82,5%. Меньший показатель иногда означает, что внутри больше воды или примесей.

Вкус и консистенция

Качественное масло имеет легкий сливочный запах и мягкий вкус без горечи и привкуса.

В холодильнике оно твердое, но при комнатной температуре постепенно становится более мягким и пластичным. Если же продукт сразу очень мягкий или наоборот каменный — это уже подозрительно.

Упаковка и срок годности

На упаковку тоже стоит взглянуть. Чаще всего хорошее масло заворачивают в фольгу или плотную бумагу — так оно меньше контактирует со светом и воздухом.

Срок хранения у натурального продукта не очень долгий. Если вы видите, что он слишком большой, производитель мог добавить консерванты.

Цена и производитель

Натуральное масло, как и оливковое масло, редко бывает очень дешевым. Производство молочных продуктов само по себе дорогостоящее, поэтому подозрительно низкая цена — повод присмотреться к составу.

Обычно безопаснее брать продукцию от проверенных брендов или местных производителей, но все равно лучше читать этикетку. Иногда именно она говорит больше рекламы.



Таким образом, чтобы выбрать нормальное сливочное масло, достаточно проверить несколько вещей: состав, жирность, запах, консистенцию, упаковку и срок годности.

