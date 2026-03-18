Фасовані сир і ковбаса: ризики, про які варто знати покупцям

Полиця з різними видами сирів в супермаркеті.

Сирна та ковбасна нарізка в супермаркеті є зручним продуктом у вживанні. Тому українці дуже часто її купляють, не знаючи, які нюанси може приховувати цей вид товару. Фасовані продукти мають цілу низку особливостей, на які треба звертати увагу.

Про це розповіла сайту Новини.LIVE товарознавець Лілія Бистрицька.

Що не так із нарізаними продуктами

Бистрицька сказала, що герметично упакована або вже нарізана продукція виглядає практичною, але несе кілька важливих нюансів. Нарізку часто готують із продуктів, термін придатності яких майже завершився, щоб не списувати товари.

При чому склад і дату виготовлення іноді друкують дуже маленькими літерами. Повторне фасування зменшує загальний час, протягом якого продукт залишається придатним для споживання.

На що треба звертати увагу при купівлї нарізки

Звісно, ці особливості не є настільки серйозними, щоб відмовляти собі в задоволенні придбати смачну нарізку.

Водночас варто завжди перевіряти термін придатності, уважно читати склад продукту та намагатися з’їсти його одразу після відкриття упаковки.

Канапка з ковбасою та вершковим маслом — це одна із найпопулярніших страв серед українців, але якісна ковбаса в Україні не може бути дешевою. Причина — якісний продукт, у якому є багато м'яса, коштуватиме дорожче.

На ціну впливають, наприклад, вид, категорія та склад ковбаси. Так, варені ковбаси з категорії В і С коштують від 130 до 200 гривень за кілограм. У цих ковбасах є додаткові інгредієнти, зокрема крохмалю або рослинних білків.

Натомість ціни на варені ковбаси категорії А варіюються від 220 до 320 гривень за кілограм. У складі більше м’ясної сировини, менше сполучних компонентів.

Напівкопчені та варено-копчені ковбаси українцям пропонують купувати за цінами від 280 до 450 гривень за кілограм. Цей вид ковбаси може дорожчати через технології копчення та використанню більших часток м’яса.

Сирокопчені ковбаси преміального сегмента — найдорожчий продукт. Цінники коливаються від 550 до 900 гривень за кілограм і навіть більше. У таких продуктах кількість м'яса максимальна.

Часті питання

Як вибрати якісний сир?

Щоб обрати якісний сир, необхідно насамперед перевірити його склад. Там має бути лише молоко, закваска, фермент, все без рослинних жирів.

Також перевіряйте запах, який повинен бути приємним і молочним та колір (рівномірний, від білого до світло-жовтого). Уникайте сирів з тріщинами, гнилісним запахом або нальотом, а на упаковці шукайте назву "сир", а не "сирний продукт".

Як вибрати якісну ковбасу?

Якісна ковбаса має відрізнятися природним, злегка сіруватим відтінком (не яскраво-рожевим) і містити лише м'ясо, сіль та прянощі. Запах має нагадувати саме м'ясо, а не добавки.

У складі не повинно бути сої, крохмалю чи каррагінану. Оболонка має щільно облягати фарш, а зріз повинен залишатися сухим. Вартість ковбаси не може бути меншою за ціну м'яса.