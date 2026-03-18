Фасованные сыр и колбаса: риски, о которых стоит знать покупателям

Полка с разными видами сыров в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Сырная и колбасная нарезка в супермаркете является удобным продуктом в употреблении. Поэтому украинцы очень часто ее покупают, не зная, какие нюансы может скрывать этот вид товара. Фасованные продукты имеют целый ряд особенностей, на которые надо обращать внимание.

Об этом рассказала сайту Новини.LIVE товаровед Лилия Быстрицкая.

Что не так с нарезанными продуктами

Быстрицкая сказала, что герметично упакованная или уже нарезанная продукция выглядит практичной, но несет несколько важных нюансов. Нарезку часто готовят из продуктов, срок годности которых почти завершился, чтобы не списывать товары.

При чем состав и дату изготовления иногда печатают очень маленькими буквами. Повторная фасовка уменьшает общее время, в течение которого продукт остается пригодным для потребления.

На что надо обращать внимание при покупке нарезки

Конечно, эти особенности не являются настолько серьезными, чтобы отказывать себе в удовольствии приобрести вкусную нарезку.

В то же время стоит всегда проверять срок годности, внимательно читать состав продукта и стараться съесть его сразу после открытия упаковки.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько может стоить качественная колбаса в магазинах.



Бутерброд с колбасой и сливочным маслом — это одно из самых популярных блюд среди украинцев, но качественная колбаса в Украине не может быть дешевой. Причина — качественный продукт, в котором есть много мяса, будет стоить дороже.

На цену влияют, например, вид, категория и состав колбасы. Так, вареные колбасы из категории В и С стоят от 130 до 200 гривен за килограмм. В этих колбасах есть дополнительные ингредиенты, в частности крахмала или растительных белков.

Зато цены на вареные колбасы категории А варьируются от 220 до 320 гривен за килограмм. В составе больше мясного сырья, меньше связующих компонентов.

Полукопченые и варено-копченые колбасы украинцам предлагают покупать по ценам от 280 до 450 гривен за килограмм. Этот вид колбасы может дорожать из-за технологии копчения и использования больших долей мяса.

Сырокопченые колбасы премиального сегмента — самый дорогой продукт. Ценники колеблются от 550 до 900 гривен за килограмм и даже больше. В таких продуктах количество мяса максимальное.

Частые вопросы

Как выбрать качественный сыр?

Чтобы выбрать качественный сыр, необходимо прежде всего проверить его состав. Там должно быть только молоко, закваска, фермент, все без растительных жиров.

Также проверяйте запах, который должен быть приятным и молочным и цвет (равномерный, от белого до светло-желтого). Избегайте сыров с трещинами, гнилостным запахом или налетом, а на упаковке ищите название "сыр", а не "сырный продукт".

Как выбрать качественную колбасу?

Качественная колбаса должна отличаться естественным, слегка сероватым оттенком (не ярко-розовым) и содержать только мясо, соль и пряности. Запах должен напоминать именно мясо, а не добавки.

В составе не должно быть сои, крахмала или каррагинана. Оболочка должна плотно облегать фарш, а срез должен оставаться сухим. Стоимость колбасы не может быть меньше цены мяса.