Главная Жизнь Украинцам объяснили, когда готовые блюда в магазине лучше не покупать

Украинцам объяснили, когда готовые блюда в магазине лучше не покупать

Дата публикации 21 марта 2026 22:55
Покупатели в украинском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы предпочитают покупать готовую еду в супермаркетах. Это удобно, потому что экономит время на приготовление еды. Кроме того, это возможность побаловать себя каким-то блюдом, например, необычным салатом, который сложно делать самому.

Но готовая еда в супермаркете несет и риски. Об этом сайту Новини.LIVE рассказала товаровед Лилия Быстрицкая.

Когда следует воздержаться от покупки готовой еды в супермаркетах

Готовые блюда, по утверждению товароведа, пользуются стабильным спросом, особенно во время постоянных отключений света, однако предъявляют повышенные требования к режиму хранения. Такие изделия не рассчитаны на длительное пребывание на полке, поэтому требуют особого контроля температурного режима и сроков реализации.

"Стоит воздержаться от покупки, если отсутствует маркировка с датой и временем приготовления, нарушен температурный режим, продукт имеет измененный запах или внешний вид, блюдо продается в конце дня без информации о повторном охлаждении. Особенно в нынешнее время, когда есть длительные отключения электроэнергии", — подчеркнула она.

Ранее мы рассказывали, какие неприятные сюрпризы может скрывать сырная и колбасная нарезка в супермаркете.

Герметично упакованная или уже нарезанная продукция выглядит практичной, но несет несколько важных нюансов. Нарезку часто готовят из продуктов, срок годности которых почти завершился, чтобы не списывать товары.

При чем состав и дату изготовления иногда печатают очень маленькими буквами. Также стоит помнить, что такая фасовка уменьшает срок, в течение которого продукт остается пригодным для потребления.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему украинские производители постоянно уменьшают объем фасовки молока, масла, йогурта или даже хлеба. Сейчас, например, очень сложно найти бутылку молока или масла объемом ровно 1 литр. Почти все производители сейчас фасуют их в лучшем случае в 900-граммовые бутылки.

Это явление присуще не только Украине и называется "шринкфляция".

Также мы писали, что когда человек покупает кофе, то прежде всего обращает внимание на цену, бренд и упаковку. Зато мало кого интересует, из какой страны происходит кофе. Хотя на самом деле именно благодаря этой информации и стоит решать, покупать товар или нет.

Подробнее о том, кофе из каких стран лучше не покупать, нам рассказал владелец киевской кофейни Роман Фединский.

Еще мы рассказывали, сколько должна стоить бутылка качественного вина в украинских магазинах. Для этого нужно учитывать ряд важных факторов. Например, на то, какова себестоимость производства в стране, из которой происходит вино, а также на расходы на виноград, ферментацию, выдержку и тому подобное.

Поэтому если говорить о качественном красном или белом вине, завезенном из других стран, то оно должно стоить от 250 до 600 гривен за бутылку 0,75 л. Вино высшего ценового сегмента от известных французских, итальянских или чилийских брендов стоит от 600 до 1 200 гривен и более за бутылку.

продукты еда покупки супермаркет цены на продукты
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
