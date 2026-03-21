Украинцам объяснили, когда готовые блюда в магазине лучше не покупать

Покупатели в украинском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы предпочитают покупать готовую еду в супермаркетах. Это удобно, потому что экономит время на приготовление еды. Кроме того, это возможность побаловать себя каким-то блюдом, например, необычным салатом, который сложно делать самому.

Но готовая еда в супермаркете несет и риски. Об этом сайту Новини.LIVE рассказала товаровед Лилия Быстрицкая.

Когда следует воздержаться от покупки готовой еды в супермаркетах

Готовые блюда, по утверждению товароведа, пользуются стабильным спросом, особенно во время постоянных отключений света, однако предъявляют повышенные требования к режиму хранения. Такие изделия не рассчитаны на длительное пребывание на полке, поэтому требуют особого контроля температурного режима и сроков реализации.

"Стоит воздержаться от покупки, если отсутствует маркировка с датой и временем приготовления, нарушен температурный режим, продукт имеет измененный запах или внешний вид, блюдо продается в конце дня без информации о повторном охлаждении. Особенно в нынешнее время, когда есть длительные отключения электроэнергии", — подчеркнула она.

