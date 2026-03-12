Відео
Україна
Відео

До 1 000 грн чи більше — скільки має коштувати якісне вино

До 1 000 грн чи більше — скільки має коштувати якісне вино

Дата публікації: 12 березня 2026 17:24
Скільки має коштувати вино — українцям пояснили, як якість впливає на вартість напою
Пляшки з вином і дві купюри по 500 гривень в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато людей переконані: якщо вино дороге, значить якість напою відповідатиме ціні. Та насправді це незавжди так. 

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки може коштувати пляшка якісного вина

Щоб визначити, скільки має коштувати якісне вино в Україні, як пояснила товарознавещь Лілія Бистрицька, потрібно зважати на низку важливих факторів. Наприклад на те, якою є собівартість виробництва в країні, з якої походить вино, а також на:

  • витрати на виноград; 
  • збір; 
  • ферментацію; 
  • витримку; 
  • витрати на транспортування й митні збори; 
  • податки; 
  • націнки імпортерів і ритейлерів; 
  • маркетингові витрати; 
  • бренд; 
  • упаковку.

Тож якщо говорити про якісне червоне або біле вино завезене з інших країн, то воно має коштувати від 250 до 600 гривен за пляшку 0,75 л.

"Вино вищого цінового сегменту від відомих французьких, італійських або чилійських брендів коштує від 600 до 1 200 гривень і більше за пляшку", — зауважила товарознавець. 

За червоне вино, за словами Бистрицької, покупці платять більше, ніж за пляшку білого, але тільки тоді, коли йдеться про сорти з танінами. Таке вино витримане і походить з регіонів з репутацією.

"Біле вино може бути дешевшим, особливо молоде, без витримки, з країн "нового світу", наприклад, Чилі. Але вина зі "старого" світу: Італії, Франції, з характером і гарною кислотністю дорожчі", — пояснила вона.

Тож якщо хочете купити якісно вино, то не обов’язково брати найдорожчу пляшку. Спочатку зверніть увагу на рік, сорти винограду та в якій країні створювали напій. Саме ці показники чи не найбільше впливають на якість напою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року низка алкогольних напоїв в Україні продається з іншими назвами. Наприклад, замість коньяку споживачам тепер пропонують купувати "бренді", а шампанське в магазинах називають  "ігристим вином".
Зміни пов’язані з виконанням Угоди про асоціацію з ЄС та законодавства про захист географічних зазначень. З початком нового року українські виробники не можуть використовувати 13 звичних для усіх назв алкогольних напоїв.

Раніше експерти пояснювали, як відрізнити справжнє вершкове масло від фальсифікату. Під час покупки слід звертати увагу не тільки на склад продукту. Також ми розповідали, як купувати якісну оливкову олію. Не усім відомо, що про категорію олії можна дізнатися з упаковки.

алкоголь ціни на алкоголь продукти вино червоне вино
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
