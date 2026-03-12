Скільки має коштувати вино — українцям пояснили, як якість впливає на вартість напою

Пляшки з вином і дві купюри по 500 гривень в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато людей переконані: якщо вино дороге, значить якість напою відповідатиме ціні. Та насправді це незавжди так.

Скільки може коштувати пляшка якісного вина

Щоб визначити, скільки має коштувати якісне вино в Україні, як пояснила товарознавещь Лілія Бистрицька, потрібно зважати на низку важливих факторів. Наприклад на те, якою є собівартість виробництва в країні, з якої походить вино, а також на:

витрати на виноград;

збір;

ферментацію;

витримку;

витрати на транспортування й митні збори;

податки;

націнки імпортерів і ритейлерів;

маркетингові витрати;

бренд;

упаковку.

Тож якщо говорити про якісне червоне або біле вино завезене з інших країн, то воно має коштувати від 250 до 600 гривен за пляшку 0,75 л.

"Вино вищого цінового сегменту від відомих французьких, італійських або чилійських брендів коштує від 600 до 1 200 гривень і більше за пляшку", — зауважила товарознавець.

За червоне вино, за словами Бистрицької, покупці платять більше, ніж за пляшку білого, але тільки тоді, коли йдеться про сорти з танінами. Таке вино витримане і походить з регіонів з репутацією.

"Біле вино може бути дешевшим, особливо молоде, без витримки, з країн "нового світу", наприклад, Чилі. Але вина зі "старого" світу: Італії, Франції, з характером і гарною кислотністю дорожчі", — пояснила вона.

Тож якщо хочете купити якісно вино, то не обов’язково брати найдорожчу пляшку. Спочатку зверніть увагу на рік, сорти винограду та в якій країні створювали напій. Саме ці показники чи не найбільше впливають на якість напою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року низка алкогольних напоїв в Україні продається з іншими назвами. Наприклад, замість коньяку споживачам тепер пропонують купувати "бренді", а шампанське в магазинах називають "ігристим вином".

Зміни пов’язані з виконанням Угоди про асоціацію з ЄС та законодавства про захист географічних зазначень. З початком нового року українські виробники не можуть використовувати 13 звичних для усіх назв алкогольних напоїв.

