Цены на вино — сколько можно заплатить за качественный напиток

Бутылки с вином и две купюры по 500 гривен в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие люди убеждены: чем дороже вино, тем лучше его качество и вкус. Но на самом деле все далеко не так.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько может стоить бутылка качественного вина

Чтобы определить, сколько должно стоить качественное вино в Украине, как объяснила товаровед Лилия Быстрицкая, нужно учитывать ряд важных факторов. Например, на то, какова себестоимость производства в стране, из которой происходит вино, а также на:

расходы на виноград;

сбор;

ферментацию;

выдержку;

расходы на транспортировку и таможенные сборы;

налоги;

наценки импортеров и ритейлеров;

маркетинговые расходы;

бренд;

упаковку.

Поэтому если говорить о качественном красном или белом вине, завезенном из других стран, то оно должно стоить от 250 до 600 гривен за бутылку 0,75 л.

"Вино высшего ценового сегмента от известных французских, итальянских или чилийских брендов стоит от 600 до 1 200 гривен и более за бутылку", — отметила товаровед.

За красное вино, по словам Быстрицкой, покупатели платят больше, чем за бутылку белого, но только тогда, когда речь идет о сортах с танинами. Такое вино выдержанное и происходит из регионов с репутацией.

"Белое вино может быть дешевле, особенно молодое, без выдержки, из стран "нового мира", например, Чили. Но вина из "старого" мира: Италии, Франции, с характером и хорошей кислотностью дороже", — пояснила она.

Поэтому если хотите купить качественно вино, то не обязательно брать самую дорогую бутылку. Сначала обратите внимание на год, сорта винограда и в какой стране создавали напиток. Именно эти показатели больше всего влияют на качество напитка.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 января 2026 года ряд алкогольных напитков в Украине продается с другими названиями. Например, вместо коньяка потребителям теперь предлагают покупать "бренди", а шампанское в магазинах называют "игристым вином".

Изменения связаны с выполнением Соглашения об ассоциации с ЕС и законодательства о защите географических указаний. С началом нового года украинские производители не могут использовать 13 привычных для всех названий алкогольных напитков.

Ранее эксперты объясняли, как отличить настоящее сливочное масло от фальсификата. Во время покупки следует обращать внимание не только на состав продукта. Также мы рассказывали, как покупать качественное оливковое масло. Не всем известно, что о категории масла можно узнать из упаковки.