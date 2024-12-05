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Знак качества — как определить настоящее просекко и сколько стоит

5 декабря 2024 13:52
Елизавета Супивская - редактор
Цены на просекко в Украине – сколько должно стоить настоящее игристое вино
Бутылка просекко. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Одним из самых популярных игристых напитков в мире считают просекко. Это сухое вино, родом из северо-восточной Италии. Название произошло из неформального определения сорта винограда, из которого производят алкоголь. Украинцы тоже любят просекко за относительно небольшую крепкость и финансовую доступность. Но важно понимать, сколько стоит действительно качественный напиток и как найти его на полках магазинов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отличить настоящее просекко.

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Как найти качественное просекко

Нужно тщательно прочитать текст, написанный на этикетке бутылки, поскольку там содержится информация о регионе изготовления, сорте винограда и уровне классификации. Что отличает настоящее просекко от подделки, рассказала звездная сомелье и бывшая участница романтического реалити "Холостяк" Алина Пухальская на странице в Instagram.

"Просекко может быть только из Италии и только из региона Венето. Также напиток производится лишь из винограда под названием "глера". Но на полках очень много разнообразного просекко, как же выбрать качественное и вкусное? Обращайте внимание на уровень классификации — DOC или DOCG. Если видите уровень DOCG, то больше вероятность, что это качественный продукт", — отметила Алина Пухальская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alina Pukhalska (@alina_pukhalska)

Однако есть еще один итальянский регион, где традиционно производят алкогольный напиток — Фриули-Венеция-Джулия. Поэтому учитывайте происхождение, когда выбираете просекко. Плюс существует две категории игристости: Frizzante и Spumante, где первая категория означает слабую игристость и неустойчивость пузырьков. Обычно такое вино дешевле.

Сомелье Глеб Кошелев также рекомендует обращать внимание на зону производства. Ибо чем выше расположены холмы, на которых растет виноград глера, тем качественнее и дороже просекко. Есть такие отметки на этикетке — Valdobbiadene и Cartizze. Это самые лучшие зоны производства, напитки из которых классифицируются уровнем DOCG.

Сколько стоит настоящее просекко

Просмотрев ассортимент Сильпо, можно найти несколько позиций просекко. Стоимость напитка с характеристиками, озвученными сомелье, превышает 1 000 грн за бутылку. К примеру, вино Nino Franco с отметкой Valdobbiadene и уровнем классификации DOCG стоит 1 009 грн за 0,75 л. В зависимости от торговой марки цена может достигать 1 500 грн и более.

Просеко Сильпо
Цены на просекко в Сильпо. Фото: скриншот

В ассортименте Wine.ua можно найти игристое вино за 1 960 грн. Его изготовили в регионе Венето из глеры, присутствует маркировка Valdobbiadene. Стоимость обусловлена и объемом, поскольку в бутылке 1,5 л. Поэтому можно заключить, что настоящее просекко не стоит дешевле тысячи гривен. Разве что придется пожертвовать одним из знаков качества.

Просеко
Стоимость просекко в магазине Wine. Фото: скриншот

Напомним, некоторые продуктовые товары для новогоднего стола украинцам желательно купить заранее, поскольку ближе к праздникам стоимость в магазинах вырастет. В перечень, помимо прочего, входят алкогольные напитки. Плюс на спиртное часто устанавливают выгодные скидки.

Также мы писали, что в Украине действуют запреты на продажу алкоголя. В частности его запрещено реализовывать в комендантский час. А военным и другим служащим спиртное вообще не продают.

алкоголь товары вино напитки цены

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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