Цены на просекко в Украине – сколько должно стоить настоящее игристое вино

Знак качества — как определить настоящее просекко и сколько стоит
Одним из самых популярных игристых напитков в мире считают просекко. Это сухое вино, родом из северо-восточной Италии. Название произошло из неформального определения сорта винограда, из которого производят алкоголь. Украинцы тоже любят просекко за относительно небольшую крепкость и финансовую доступность. Но важно понимать, сколько стоит действительно качественный напиток и как найти его на полках магазинов.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отличить настоящее просекко.
Как найти качественное просекко
Нужно тщательно прочитать текст, написанный на этикетке бутылки, поскольку там содержится информация о регионе изготовления, сорте винограда и уровне классификации. Что отличает настоящее просекко от подделки, рассказала звездная сомелье и бывшая участница романтического реалити "Холостяк" Алина Пухальская на странице в Instagram.
"Просекко может быть только из Италии и только из региона Венето. Также напиток производится лишь из винограда под названием "глера". Но на полках очень много разнообразного просекко, как же выбрать качественное и вкусное? Обращайте внимание на уровень классификации — DOC или DOCG. Если видите уровень DOCG, то больше вероятность, что это качественный продукт", — отметила Алина Пухальская.
Однако есть еще один итальянский регион, где традиционно производят алкогольный напиток — Фриули-Венеция-Джулия. Поэтому учитывайте происхождение, когда выбираете просекко. Плюс существует две категории игристости: Frizzante и Spumante, где первая категория означает слабую игристость и неустойчивость пузырьков. Обычно такое вино дешевле.
Сомелье Глеб Кошелев также рекомендует обращать внимание на зону производства. Ибо чем выше расположены холмы, на которых растет виноград глера, тем качественнее и дороже просекко. Есть такие отметки на этикетке — Valdobbiadene и Cartizze. Это самые лучшие зоны производства, напитки из которых классифицируются уровнем DOCG.
Сколько стоит настоящее просекко
Просмотрев ассортимент Сильпо, можно найти несколько позиций просекко. Стоимость напитка с характеристиками, озвученными сомелье, превышает 1 000 грн за бутылку. К примеру, вино Nino Franco с отметкой Valdobbiadene и уровнем классификации DOCG стоит 1 009 грн за 0,75 л. В зависимости от торговой марки цена может достигать 1 500 грн и более.
В ассортименте Wine.ua можно найти игристое вино за 1 960 грн. Его изготовили в регионе Венето из глеры, присутствует маркировка Valdobbiadene. Стоимость обусловлена и объемом, поскольку в бутылке 1,5 л. Поэтому можно заключить, что настоящее просекко не стоит дешевле тысячи гривен. Разве что придется пожертвовать одним из знаков качества.
Напомним, некоторые продуктовые товары для новогоднего стола украинцам желательно купить заранее, поскольку ближе к праздникам стоимость в магазинах вырастет. В перечень, помимо прочего, входят алкогольные напитки. Плюс на спиртное часто устанавливают выгодные скидки.
Также мы писали, что в Украине действуют запреты на продажу алкоголя. В частности его запрещено реализовывать в комендантский час. А военным и другим служащим спиртное вообще не продают.
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