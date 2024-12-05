Ціни на просекко в Україні – скільки має коштувати справжнє ігристе вино

Ознаки якості — яким має бути справжнє просекко і скільки коштує
Одним із найбільш популярних ігристих напоїв у світі вважають просекко. Це сухе вино, родом із північно-східної Італії. Назва пішла з неформального означення сорту винограду, з якого виробляють алкоголь. Українці також полюбляють просекко за відносно невелику міцність і фінансову доступність. Але важливо розуміти, скільки коштує дійсно якісний напій та як його знайти на полицях магазинів.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як відрізнити справжнє просекко.
Як знайти якісне просекко
Потрібно ретельно прочитати текст, написаний на етикетці пляшки, оскільки там міститься інформація про регіон виготовлення, сорт винограду і рівень класифікації. Що відрізняє справжнє просекко від підробки, розповіла зіркова сомельє та ексучасниця романтичного реаліті "Холостяк" Аліна Пухальська на сторінці в Instagram.
"Просекко може бути тільки з Італії і тільки з регіону Венето. Також напій виготовляється лише з винограду під назвою "глера". Але на полицях дуже багато різноманітного просекко, як же обрати якісне і смачне? Звертайте увагу на рівень класифікації — DOC або DOCG. Якщо бачите рівень DOCG, то більша вірогідність, що це якісний продукт", — зауважила Аліна Пухальська.
Водночас є ще один італійський регіон, де традиційно виготовляють алкогольний напій — Фріулі-Венеція-Джулія. Тому зважайте на походження, коли обираєте просекко. Плюс існує дві категорії ігристості: Frizzante и Spumante, де перша категорія означає слабку ігристість і нестійкість бульбашок. Зазвичай таке вино дешевше.
Сомельє Гліб Кошелєв рекомендує також звертати увагу на зону виробництва. Бо чим вище розташовані пагорби, на яких росте виноград глера, тим якісніше і дорожче просекко. Є такі позначки на етикетці — Valdobbiadene и Cartizze. Це найкращі зони виробництва, напої з яких класифікують рівнем DOCG.
Скільки коштує справжнє просекко
Проглянувши асортимент Сільпо, можна знайти кілька позицій просекко. Вартість напою з характеристиками, озвученими сомельє, перевищує 1 000 грн за пляшку. Наприклад, вино Nino Franco з позначкою Valdobbiadene і рівнем класифікації DOCG коштує 1 009 грн за 0,75 л. Залежно від торгової марки ціна може сягати 1 500 грн і більше.
В асортименті Wine.ua можна знайти ігристе вино за 1 960 грн. Його виготовили в регіоні Венето з глери, присутнє маркування Valdobbiadene. Вартість обумовлена ще й об’ємом, оскільки у пляшці 1,5 л. Отже можна зробити висновок, що справжнє просекко не коштує дешевше тисячі гривень. Хіба що доведеться пожертвувати одним зі знаків якості.
Нагадаємо, деякі продуктові товари для новорічного столу українцям варто купити заздалегідь, оскільки ближче до свят вартість у магазинах виросте. В перелік, окрім іншого, входять алкогольні напої. Плюс на спиртне часто встановлюють вигідні знижки.
Також ми писали, що в Україні діють заборони на продаж алкоголю. Зокрема його заборонено реалізовувати в комендантську годину. А військовим та іншим службовцям спиртне взагалі не продають.
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