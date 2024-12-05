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Ознаки якості — яким має бути справжнє просекко і скільки коштує

5 грудня 2024 13:52
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на просекко в Україні – скільки має коштувати справжнє ігристе вино
Пляшка просекко. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Одним із найбільш популярних ігристих напоїв у світі вважають просекко. Це сухе вино, родом із північно-східної Італії. Назва пішла з неформального означення сорту винограду, з якого виробляють алкоголь. Українці також полюбляють просекко за відносно невелику міцність і фінансову доступність. Але важливо розуміти, скільки коштує дійсно якісний напій та як його знайти на полицях магазинів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як відрізнити справжнє просекко.

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Як знайти якісне просекко

Потрібно ретельно прочитати текст, написаний на етикетці пляшки, оскільки там міститься інформація про регіон виготовлення, сорт винограду і рівень класифікації. Що відрізняє справжнє просекко від підробки, розповіла зіркова сомельє та ексучасниця романтичного реаліті "Холостяк" Аліна Пухальська на сторінці в Instagram.

"Просекко може бути тільки з Італії і тільки з регіону Венето. Також напій виготовляється лише з винограду під назвою "глера". Але на полицях дуже багато різноманітного просекко, як же обрати якісне і смачне? Звертайте увагу на рівень класифікації — DOC або DOCG. Якщо бачите рівень DOCG, то більша вірогідність, що це якісний продукт", — зауважила Аліна Пухальська.

Водночас є ще один італійський регіон, де традиційно виготовляють алкогольний напій — Фріулі-Венеція-Джулія. Тому зважайте на походження, коли обираєте просекко. Плюс існує дві категорії ігристості: Frizzante и Spumante, де перша категорія означає слабку ігристість і нестійкість бульбашок. Зазвичай таке вино дешевше.

Сомельє Гліб Кошелєв рекомендує також звертати увагу на зону виробництва. Бо чим вище розташовані пагорби, на яких росте виноград глера, тим якісніше і дорожче просекко. Є такі позначки на етикетці — Valdobbiadene и Cartizze. Це найкращі зони виробництва, напої з яких класифікують рівнем DOCG.

Скільки коштує справжнє просекко

Проглянувши асортимент Сільпо, можна знайти кілька позицій просекко. Вартість напою з характеристиками, озвученими сомельє, перевищує 1 000 грн за пляшку. Наприклад, вино Nino Franco з позначкою Valdobbiadene і рівнем класифікації DOCG коштує 1 009 грн за 0,75 л. Залежно від торгової марки ціна може сягати 1 500 грн і більше.

Просеко Сільпо
Ціни на просекко в Сільпо. Фото: скриншот

В асортименті Wine.ua можна знайти ігристе вино за 1 960 грн. Його виготовили в регіоні Венето з глери, присутнє маркування Valdobbiadene. Вартість обумовлена ще й об’ємом, оскільки у пляшці 1,5 л. Отже можна зробити висновок, що справжнє просекко не коштує дешевше тисячі гривень. Хіба що доведеться пожертвувати одним зі знаків якості.

Просеко
Вартість просекко в магазині Wine. Фото: скриншот

Нагадаємо, деякі продуктові товари для новорічного столу українцям варто купити заздалегідь, оскільки ближче до свят вартість у магазинах виросте. В перелік, окрім іншого, входять алкогольні напої. Плюс на спиртне часто встановлюють вигідні знижки.

Також ми писали, що в Україні діють заборони на продаж алкоголю. Зокрема його заборонено реалізовувати в комендантську годину. А військовим та іншим службовцям спиртне взагалі не продають.

алкоголь товари вино напої ціни

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