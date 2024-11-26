Як можна вивести пляму від червоного вина — дієві народні методи

Людина, яка виводить пляму від червоного вина з тканини. Фото: Archzine

Якщо ви пролили червоне вино на одяг або постільну білизну і думаєте, що залишається просто викинути їх, то ви помиляєтеся. Дізнайтеся, як можна з легкістю позбутися застарілої плями від цього алкогольного напою за допомогою народних методів.

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Як прибрати пляму від вина оцтом

Звичайний оцет — це чудовий засіб для виведення застарілих плям від червоного вина. Для цього просто нанесіть оцет на пляму і залиште в такому стані на десять або 15 хвилин, потім просто поперіть тканину звичайним способом.

Як прибрати пляму від вина водою і спиртом

Якщо у вас синтетична тканина, то на допомогу вам прийде вода зі спиртом. Змішайте ці два інгредієнта, намочіть ватний диск і обережно обробіть місце забруднення.

Розлите червоне вино на сорочці. Фото: House Digest

Як прибрати пляму від вина сіллю

Багато хто одразу намагається прибрати пляму від вина звичайною сіллю, і це не дарма. Річ у тому, що цей засіб вбирає в себе надлишки рідини і полегшує процес подальшого очищення. Але якщо пляма вже стара, вивести її сіллю буде важче.

Нанесіть сіль на місце забруднення, намочіть трохи водою і залиште в такому стані на 20-30 хвилин. Потім можете сміливо переходити до інших методів очищення плями.

Як прибрати пляму від вина содою і перекисом водню

Якщо пляма вже несвіжа, спробуйте приготувати суміш з перекису водню і харчової соди. Готову суміш нанесіть на пляму і залиште на десять хвилин, потім просто змийте засіб звичайною водою.

Прибирання плями від червоного вина. Фото: Pinterest

Як прибрати пляму від вина спеціальними засобами

Якщо народні методи не допомогли, можете скористатися спеціальними засобами для виведення забруднень. Але перш ніж ними користуватися, протестуйте їх на маленькій ділянці, щоб не нашкодити тканині.

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